Kygo med storstilt Europa-plan

Satser på lydprodukter, først i Europa og deretter i USA.

Det er godt over et år siden Kygo lanserte sin første kleskolleksjon for Kygo Life.

Det var i utgangspunktet Jon Inge Gullikstad (46), mannen bak Ulvang-sokken og Johaughanskene, som tok kontakt med Kygo for et mulig samarbeid. I januar 2016 opprettet han selskapet Kygo Life, som selger både klær og lydprodukter.

Foreløpig har selskapet satset i Norden, men nå skal de erobre Europa med lydproduktene sine, melder Finansavisen.

- Vi har nå et vindu innen lyd som er både stort og troverdig. Derfor satser vi stort på lyd. Det selges årlig 350 millioner hodetelefoner i verden, sier Gullikstad til Finansavisen.

Hodetelefonene koster mellom 30 til 150 dollar,. I tillegg selger de proffprodukter fra 200 dollar og oppover. Selskapet skal også fortsette å selge klær, samt stemmestyrte høytalere fra Google, sier Gullikstad.

Kyrre Gørvell-Dahll, som artisten egentlig heter, er medeier i Kygo Life. I februar reiser han på turné i Europa, og skal blant annet innom Amsterdam, Paris, Koln, København og Helsinki.

Ifølge Dagens Næringsliv tjente samlet Kygo rundt 50 millioner kroner i 2016, et resultat som er 3,5 ganger større enn i 2015. Han vant Årets Spelemann i 2015,, og er best kjent for låter som «Stole the show», «Firestone», «Stay» og «It Ain't Me».

