Lånekassen setter opp fastrenten

Hever alle fastrentene meloom 0,16 og 0,24 prosentpoeng.

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. mai være 2,315 prosent for tre års bindingstid, 2,677 prosent for fem år og 3,144 prosent for ti år.

Fastrentene vil da være høyere enn den flytende renten.

– Det siste året har fastrentene vært veldig stabile og lave. Nå er det første gangen på over et år at det er en større renteendring, sier Magnus Andersen, seniorrådgiver i Lånekassen, i en melding.

Fra 1. mai vil alle fastrentene være høyere den flytende renten, som vil være på 2,159 prosent.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mai, kan gjøre det i perioden 10.–17. april.

Det er altså for sent å binde lånet til den gamle renten-

- I Lånekassen kan man kun binde renten 6 ganger i året, i perioden 10 –17. i den aktuelle måneden. Da får denne renten effekt fra den 1. i neste måned. I dag har vi åpnet rentebindingsperioden 10.- 17. april. De som binder i denne perioden får de rentene vi tilbyr nå, fra og med 1. mai, og fremover i enten 3, 5 eller 10 år, sier Andersen til Nettavisen.

