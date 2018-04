Lang vinter gir XXL-smell

XXL tapte penger i første kvartal. Selskapet peker den sene våren.

Det er ikke lett å treffe med været. XXL klaget i fjor om en for varm og snøfattig vinter, i år ble det motsatte et problem.

Etter en sterk start på året, ble mars en skikkelig nedtur for XXL, da vårsalget ble utsatt som følge av sprengkulda. Ingen var interessert i å sykler og joggesko når det lå en halvmeter snø på plenen.

Skuffer

Resultatet er at XXL igjen går på et tap i første kvartal. Nettoinntektene til XXL var på -9 millioner kroner i første kvartal 2018, mot -8 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Det var betydelig lavere enn ventet på forhånd av analytikerne som følger selskapet. De hadde ventet seg et resultat på 47 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt.

Høyere inntekter

Nedturen kommer til tross for at selskapet omsatte for betydelig mer i år enn i fjor.

Selskapet hadde driftsinntekter på 20,1 milliarder kroner, en vekst på 21 prosent fra 1,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

XXL kunne i februar melde om at en snørik vinter ga veldig gode forhold for sportsbransjen, inkludert markedsleder XXL. Men det kan altså bli for mye av det gode, og fraværet av vår-vær ble dyrt for sportsgiganten.

Ifølge XXL var bruttoresultatet negativt påvirket av en svak mars, med ingen vårforhold, kostnader knyttet til oppstarten i Østerrike, høyere markedsføringskostnader i Sverige og kostnader knyttet til nye butikkåpninger.

