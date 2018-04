Lange køer foran generalforsamling i Mentor Medier

Pågangen var stor foran mandagens generalforsamling i Mentor Medier.

Snart blir det klart om styreleder Thomas Brunegård har aksjonærenes tillit eller ikke.

Så stor var interessen blant aksjonærene i selskapet som blant annet eier avisen Vårt Land, at møtestarten måtte utsettes med om lag en halv time mandag. Møterommet i Håndverkeren i Oslo er fylt til randen.

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen er striden mellom mediekonsernet og Vårt Lands oppsagte publisher Åshild Mathisen. En gruppe aksjonærer har uttrykt mistillit til styrets leder Thomas Brunegård.

Konflikt

Bak mistillitserklæringen står den samme eiergruppen som i mars sendte kravet om ekstraordinær generalforsamling til konsernstyret, kort tid etter at den langvarige konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen ble kjent.

Aksjonærene det er snakk om, består av Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon (eierandel på 5,58 prosent), Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).

– Vi opplever at aktører har forsøkt å gi inntrykk av at denne saken kun dreier seg om Vårt Land. Men dette handler om flere problemkomplekser, deriblant styrets behandling av varselet om påstått trakassering av redaktør Åshild Mathisen og at man er usikker på retningen som det nåværende styret fører konsernet i, sa styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon til Dagens Næringsliv tidligere denne måneden.

– Krisemaksimering

Tidligere konsernsjef Helge Simonnes mener Mentor Medier kan bryte sammen om det blir stilt mistillit til styreleder. Krisemaksimering, mener styremedlem.

– Det å si at konsernets eksistens er i spill i den aktuelle situasjonen, blir skremselspropaganda. Det kan leses som et innlegg fra noen som har interesse av å sette situasjonen enda mer på spissen enn det er grunnlag for. Eller at man vil få motstemmer til å tie, sier styremedlem Jens Barland til Vårt Land.

Barland viser til et innlegg av Simonnes, tidligere sjefredaktør i avisen og tidligere konsernsjef i Mentor Medier, publisert i Dagens Næringsliv. Han mener Simonnes krisemaksimerer når han skriver at «faren er stor for at hele konsernet bryter sammen».

– På en generalforsamling kan det bare stemmes over forslag som er laget på forhånd. Ingen av de store aksjonærene har meldt noe sånn som Simonnes skisserer. Det blir bare spekulasjoner, mener Barland.

