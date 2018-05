Lanserer nytt boligkonsept: Tvillingleiligheter

Nå lanserer Birk & Co tvillingleiligheter i tillegg til skilsmisseboliger, vennekollektiv og seniorkollektiv.

(Estate Nyheter): I desember skrev Estate Nyheter at Birk & Co vil tilby leiligheter for skilte par i det spektakulære boligprosjektet på Bryn i Oslo. Nå har Link Arkitektur sendt inn det endelige planforslaget for Fyrstikkbakken 14, og der fremkommer det at delte boligløsninger er kraftig utvidet.

Blant annet vil Birk & Co tilby såkalte tvillingleiligheter, som består av to ca. like store separate leiligheter med et stort felles oppholdsrom – eksempelvis en stor stue/spisestue – i midten. I en tvillingleilighet eier man hver sin leilighet og en ideell andel av fellesarealet i midten.

– Tvillingleiligheten egner seg for enslige eller par, unge som eldre, der man ønsker et sosialt fellesskap, samtidig som man kan trekke seg tilbake til hver sin private del. Denne ideen ble foreslått av en 75 år gammel dame som ønsker å bo sammen med søsteren sin, slik at de kan ta vare på hverandre og bo rimelig, forteller Olav Birkenes, CEO i Birk & Co.

Ønsker å kurere ensomhet



Han og kollega Sachiko Holmsen tegnet på ulike skisser til hvordan en slik leilighet kunne se ut, og sammen med Link Arkitektur fant de løsningen.

– Mennesker i alle aldre har et behov for å være sosiale. Samtidig er privatlivets fred ganske hellig, særlig her i Norge. Med tvillingleiligheten forsøker vi å bidra til å kurere ensomhet og samtidig skape et bærekraftig og økonomisk tilgjengelig bokonsept, forteller Holmsen.

I beskrivelsen av bokonseptene forklarer Link arkitektur at planløsningene i boligprosjektet er inndelt i «byggeklosser» som kan kombineres på ulike måter.

– Prosjektet ønsker å involvere kommende beboere i en tidligfase for å tilpasse boliger og fellesarealer. Gjennom denne prosessen skapes brukeroptimaliserte boliger, der den enkeltes behov definerer størrelse og endelig planløsning. Planforslaget illustrerer konvensjonelle leiligheter i ulike størrelser, samt de viktigste bokonseptene, der deling av funksjoner og arealer utgjør en viktig del, skriver arkitektselskapet til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Vennekollektiv



Et annet alternativ i prosjektet er vennekollektiv, som består av en stor leilighet der tre par eller single eier hvert sitt bad og soverom, mens man deler stue og kjøkken. Dette skal være et alternativ til å kjøpe en stor leilighet sammen med venner.

De private delene er tilnærmet like store, og det er satt av rikelig med plass til felles oppholdsareal.

– Vennekollektivet passer for unge som er åpne for delingsøkonomi, og ønsker å bo med venner og kjente under regulerte forhold. Vennekollektivet skal dessuten gjøre det mulig for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet, forteller Olav Birkenes.

Han har selv bodd i vennekollektiv i 7 år, og husker det som en fantastisk fin tid.

– En utfordring for mange er at de ikke har råd til å komme seg inn i boligmarkedet, og dermed ender man opp som evig leietaker, noe som skaper økende klasseskiller i samfunnet. I vennekollektivet vi foreslår, vil inngangsbilletten være relativt lav og det vil være klare regler for hvordan eierskifter forvaltes, slik at man unngår konflikt, legger han til.

VENNEKOLLEKTIV: I vennekollektivet eier hver person et soverom og bad, mens man deler kjøkken og stue.

- Barna plasseres i midten



De tidligere omtalte skilsmisseleilighetene kommer i to varianter. Standardløsningen er utformet slik at to separate leiligheter kan åpnes opp mot en fellesdel der barna har soverom, lekerom og garderobe. Leilighetene er omtrent like store. Mor og far eier hver sin leilighet, samt en ideell andel av fellesarealet i midten.

– Dette er en boligform for skilte par der barna plasseres i midten. Barna er sikret et fast bosted ettersom foreldrene bor ved siden av hverandre. Denne typen leilighet vil passe godt for par med små barn, som relativt nylig har gått fra hverandre, og som ønsker en god overgangsløsning for en periode. Akkurat denne løsningen vil trolig passe best for utleie, slik at man kan vurdere om boformen fungerer, påpeker Birkenes.

En utvidet skilsmisseleilighet består av to separate leiligheter som kan åpnes opp mot en egen soveromsdel for barna. Leilighetene har litt ulik størrelse, der den ene eier arealet i midten som barna bor på.

– Dette er en boligform for skilte par som er ferdige å krangle. Løsningen gir rom for noe større familier. Konseptet egner seg som en mer permanent løsning, og størrelser på de ulike delene kan tilpasses etter partenes behov og økonomiske forutsetninger, fremgår det i presentasjonen som er sendt inn til PBE.

MULIG LØSNING: Noe slik ser utbyggerne for seg at de nye «skilsmisseleilighetene» kan se ut. Den grønne stiplete linjen er barnas rom, den blå fars og den lilla mors.

Kollektiv for eldre



I tillegg kommer seniorkollektiv, bestående av fire leiligheter som deler et fellesareal. Beboerne eier hver sin leilighet, samt en ideell andel av fellesarealet i midten, som inneholder spisestue og stue.

– Eldre vil gjerne bo hjemme, men samtidig ha kort vei til venner. I et kollektiv som dette, kan man ta vare på hverandre og ha et godt sosialt fellesskap. Samtidig kan man enkelt trekke seg tilbake til sin egen leilighet etter behov, skriver Link Arkitektur til PBE.

Utformingen med to store og to mindre leiligheter gjenspeiler ulike livssituasjoner hos eldre. Noen er enslige, noen er par – man har gjerne ulik økonomi og varierende preferanser til størrelse på egen bolig. Konseptet skal enkelt kunne tilpasses slik at tre leiligheter deler fellesrom, og kan passe også for yngre aldersgrupper.

Fellesrom for sameiet



I boligprosjektet skal det også etableres et stort fellesrom for sameiet som kan deles inn i tre soner. På dagtid vil det være mulighet for hjemmekontor i åpent landskap i en del, mens foreldre i foreldrepermisjon kan ha barselstreff i en annen. På kveldstid kan man ha selskaper, klubb, lekerom osv.

– Det kan for eksempel etableres tre gjesterom som kan leies av alle beboerne i sameiet for å huse eventuelle overnattingsgjester. Rommene vil fungere som en utvidelse av den enkelte leilighet, og vil bestå av soverom med tilhørende bad. Fellesrommene og gjesterommene gir beboerne et stort disponibelt areal i tillegg til sin egen bolig når man har behov for det. Slike deleløsninger vil både være økonomisk besparende, praktiske og miljøvennlige. Rommene kan dessuten fungere som sosiale arenaer for beboerne og deres gjester, sier Birkenes.

Det store flertallet av leilighetene i prosjektet består imidlertid av konvensjonelle leiligheter fra 2 til 4 rom. Bokonseptene er en del av et pilotprogram for å teste ut fremtidens boformer.

Birkenes påpeker at Fyrstikkbakken 14 er et FutureBuilt-prosjekt «med svært høye miljøambisjoner».

Birk & Co er et eiendomsutviklingsselskap som ble etablert i november 2015 av Olav Birkenes (tidligere økonomisjef i Solon Eiendom) og Carl Erik Krefting (tidligere advokat for Kjell Inge Røkke, men som senere har hatt stor suksess i eiendomsbransjen gjennom blant annet Søylen Eiendom).

