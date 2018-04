Lanserer stekeovn med innebygd kamera

Nå kommer stekeovnen med innebygd kamera der du kan styre matlagingen via mobilen.

Har du et ønske om å ligge i sofaen samtidig som du holder øye med søndagssteika i ovnen og regulerer temperaturen i stekeovnen?

Nå lanserer hvitevareprodusenten Electrolux stekeovnen med innebygd kamera og kobling til mobiltelefon.

Via hjemmenettverkets Wifi gir ovnen deg en «live feed» fra tilberedningsprosessen i ovnen til din mobile enhet, skryter markedssjef Lena Wånemark i Electrolux Home Products Norway ifølge en pressemelding.

Ovnen er forøvrig utstyrt med mange andre spesialfunksjoner, ifølge reklamen. I tillegg til varmluft, over- og undervarme og gratineringsfunksjon, kommer ovnen med dampfunksjoner for «fluffy bakst» og sousvide-funksjon for tilbereding av kjøtt, fisk og grønnsaker.

En egen app leveres med hundrevis av oppskrifter. Når du har valgt en oppskrift, får du en handleliste. Via appen får du også varsler fra ovnen om hvordan det går med tilberedingen.

