Mannen som frontet bestevenn-strategien til Rema 1000 får ansvaret for G-sport, Intersport og G-Max.

Lars Kristian Lindberg overtar i dag som administrerende direktør i Gresvig AS, konsernet bak G-sport, Intersport og G-Max.

Ved siden av å være sjef for kategori- og innkjøpsvirksomheten, var Lindberg mannen som frontet selskapets mye kritiserte bestevenn-strategi det siste året.

Han måtte imidlertid gå av i fjor høst etter at selskapet innrømte at deler at bestevenn-strategien hadde mislyktes.

Les også: Rema-sjef slutter etter bestevenn-fiasko

Lindberg ser frem til å begynne på sin nye jobb.

– Det har vært og vil være store endringer i markedet, men dette skaper også muligheter. Vi selger produkter mange er svært interessert i, meg selv inkludert, og det er ingenting som tyder på at interessen blir mindre, sier Lindberg i en pressemelding.

Lindberg erstatter Pål Heldrup Rasmussen, som går over i stillingen som direktør for forretningsutvikling i Gresvigs eierselskap O.N. Sunde AS. Gresvig-kjedene har slitt de siste årene, både i møte med konkurransen fra nett og fra XXL. Sistnevnte overtok i fjor posisjonen som den ledende sportskjeden i Norge.

Les også: Kjempenedtur for G-sport - XXL suser forbi

Mest sett siste uken