Lavere flypassasjeravgift i Norge og Europa

I tillegg blir det økte avgiftssatser utenfor Europa, etter det Nettavisen erfarer.

Nettavisen får opplyst at regjeringen går inn for å redusere flypassasjeravgiften i Norge og Europa.

Samtidig vil de gå inn for at den økes utenfor Europa.

Det var ikke kjent for Nettavisen hvor mye avgiftene skulle reduseres med, og det var heller ikke kjent hvor mye avgiftene på flyturer utenfor Europa vil øke med.

Astrid Bergmål, Leder Virke reise utland.

Målet til regjeringen skal være å ha en mer miljøvennlig profil på flyreiser.

- Vi er positive til at avgiften reduseres for Norge og Europa, selv om reduksjonen er svært liten. Avgiften er fremdeles en dårlig idé. Den er fortsatt konkurransevridende, næringsfiendtlig og treffer fremdeles ikke godt nok på miljø. Dette er ikke et reelt miljøtiltak, det er en skatt regjeringen har innført for å få inn mer penger, sier Astrid Bergmål, Leder Virke reise utland.

- Folk komme ikke til å slutte å reise til New York fordi avgiften økes til 200 kroner, men det kommer fortsatt til å være krevende for bransjen som opplever sterk konkurranse internasjonalt. Erna Solberg og Siv Jensen innførte en avgift som rammer en bransje med svært små marginer og de opprettholder den i det fremlagte statsbudsjettet for 2019. Avgiften står fortsatt som et eksempel på dårlig politisk håndverk fra Solberg-regjeringen.

Etter at budsjettet ble offentliggjort kom følgende detaljer frem:

«Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. april 2019.

Fra 1. januar 2019 foreslår regjeringen å prisjustere avgiften til 84 kroner per passasjer.»

Flypassasjeravgiften er på folkemunnet blitt kalt for flyseteavgiften. Den ble vedtatt av Stortinget i 2015, og innført 1. juni 2016, og var da på 80 kroner.

I 2018 er flyseteavgiften 83 kroner, men det blir altså redusert til 75 kroner fra 1. april 2019, dersom regjeringen får gjennomslag for budsjettet.

Avgiften ilegges alle avganger fra norske lufthavner.

