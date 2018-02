Lavpriskjedene starter påskepriskrig på Kvikklunsj

Påskepriskrigen er i gang. Alle de tre store lavpriskjedene har halvert prisen på den viktige påskevaren Kvikklunsj denne uken.

Det er fortsatt en måned til påsken og sukkeravgiften som ble innført ved årsskiftet har gjort det enda dyrere å selge billig snop.

Likevel har alle de tre store lavpriskjedene, ledet an av Rema 1000, kuttet prisen på Kvikklunsj kraftig denne uken.

Både Rema 1000, Kiwi og Extra selger nå Kvikklunsj til bare fem kroner platen i forskjellige kvantumspakninger.

Tre ganger billigere

BILLIG: Rema 1000 kuttet prisen på Kvikk Lunsj mandag.

Kiwi selger en trepakning med Kvikklunsj til 15 kroner. Det er en reduksjon fra 30 kroner i forrige uke. Extra selger en firepakning til 20 kroner, mot 40 kroner i forrige uke.

Rema 1000 selger en åttepakning til 40 kroner. Den tilsvarende varen koster 91 kroner hos Kolonial.no, som har innkjøpssamarbeid og er deleid av Rema 1000.

En enkeltplate med Kvikklunsj koster fortsatt 16 kroner.

Kjempeviktig påskesjokolade

Kvikklunsj er en av de aller viktigste påskevarene for dagligvarekjedene. En tredjedel av nordmenns årskonsum av kjekssjokoladen, nærmere 16 millioner plater, kommer i påsken.

- Kvikk Lunsj er en viktig påskevare og nå nærmer sesongen seg, sier kommunikasjondirektør Bjørn Takle Friis i Coop til Nettavisen.

PRISKUTTER: Bjørn Takle Friis i Coop

- Det er fortsatt en måned til påske. Er det ikke tidlig å starte priskrig på påskevarer nå?

- Vi opplever at konkurransen blant dagligvarekjedene er så tøff, så vi starter tidligere og tidligere, sier Friis.

Skisesongen

Det var Rema 1000 som startet priskrigen denne uken da de begynte å tilby en åttepakning Kvikk lunsj til 40 kroner mandag. De to andre lavpriskjedene reduserte da umiddelbart prisen på sine varer til et tilsvarende nivå, som altså er fem kroner pr plate.

- Når våre lavpriskonkurrenter har tilbud, så setter vi som regel ned prisen tilsvarende eller mer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi.

Hun sier at Kvikklunsj er en viktig vare for kundene på denne tiden av året, også før påske.

- Kvikklunsj er et populært produkt i skisesongen. Nå er det vinterferie mange steder og da er dette et produkt som mange kjøper. Vi har som mål at vi skal være billigst på absolutt alle varer, sier Arvin.

- Dere vil at Kiwi har en sunn profil. Hvordan passer dette inn å selge billig sjokolade?

- Vi ønsker å legge til rette for sunne valg og har presset ned prisene på frukt, grønt, nøkkelhullvarer og mange andre sunne varer. Samtidig mener vi at folk må kunne nyte en Kvikk lunsj med god samvittighet når de er på skitur. Butikkene våre bugner av appelsiner nå, så vi håper jo de tar med seg en appelsin eller to i sekken også, sier Arvin.

Flere varer kan kuttes

Påsken er en av periodene med de tøffeste priskrigene i løpet av året. Spesielt konkurrerer kjedene om viktige påskevarer som egg, godteri og grillmat. Blant varene som var kraftig kuttet sist påske var smågodt, marsipan, sjokoladeegg, Solo, nugatti, grillpølse, ketsjup og sennep. Disse varene ble kuttet med opp til 76 prosent.

Mange av disse varene vil trolig bli kraftig redusert også i år.

