Lavrov ber Europa om felles kamp for atomavtalen

Utenriksminister Sergej Lavrov mener Russland og Europa bør gjøre felles sak og forsvare sine juridiske interesser knyttet til atomavtalen med Iran.

Utspillet kom under en pressekonferanse med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif i Moskva mandag.

I helgen var Zarif i Beijing, og fra Moskva reiser han videre til Brussel. Målet med reisen er å vurdere muligheten for en videreføring av atomavtalen med Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU etter at USA trakk seg fra avtalen.

- Det viktigste målet med disse forhandlingene er å få forsikringer om at man vil forsvare interessene til den iranske nasjonen, sa Zarif på pressekonferansen.

Det er ventet at USA igjen vil vedta harde økonomiske sanksjoner mot Iran, noe som indirekte vil kunne ramme utenlandske selskaper som har investert i Iran etter at sanksjonene ble opphevet for drøyt to år siden.

Sårbare europeere

Ifølge eksperter er europeiske selskaper langt mer sårbare for amerikanske sanksjoner enn russiske. Russland har hatt et tett økonomisk samarbeid med Iran både før og etter at sanksjonene ble opphevet.

Iranske ledere har varslet at de ikke lenger vil føle seg forpliktet av atomavtalen hvis ikke de gjenværende landene kan garantere et fortsatt økonomisk samarbeid med Iran.

Etter å ha møtt Kinas utenriksminister søndag, uttrykte Zarif optimisme om muligheten for å snekre sammen et nytt design på avtalen slik at den også kan gjelde i framtiden.

Putin og Merkel

Russlands president Vladimir Putin har allerede snakket med Tysklands statsminister Angela Merkel om saken, og fredag skal hun og Putin ha samtaler i den russiske byen Sotsji ved Svartehavet.

Han har uttrykt dyp bekymring for den amerikanske avgjørelsen, som også har skapt sterke reaksjoner i europeiske land.

Atomavtalen ble inngått sommeren 2015 og innebærer omfattende kontroll av og begrensninger på Irans atomprogram slik at det ikke skal kunne brukes til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld ble de økonomiske sanksjonene mot Iran opphevet.

