Leieprisene skal opp 10 til 15 prosent i sentrum

DNB Næringsmegling melder om utleiers marked i Oslo sentrum og forventer en videre vekst i leieprisene på 10 til 15 prosent innen utgangen av 2020.

Det er i et blogginnlegg på DNB Næringsmeglings nettsider i forbindelse med den nye markedsrapporten for andre halvår at analytiker Thomas Ramcilovic tar for seg leiemarkedet, skriver Estate Nyheter.

DNB-analytikerne venter at ledigheten i Oslo og Akershus vil bunne ut til neste år på under 6 prosent. Samtidig antas nybyggprosjekter deretter å bidra til økt tilførsel av kontor og sende ledigheten noe oppover fra et lavt nivå.

I blogginnlegget skriver analytikeren det er utleiers marked i Oslo sentrum, noe som vil vare i de neste par årene. I sentrum er ledigheten nede på svært lave 5 prosent, og det kommer ikke store nybyggprosjekter før VIA i Ruseløkkveien ferdigstilles i 2021, skriver Estate Nyheter.

«Det betyr ikke at alle lokaler fylles raskt, men leietakere med behov for en viss størrelse og med høye krav til beliggenhet og standard har og får lite å velge mellom. Det har allerede gitt seg utslag i markant leieprisvekst i sentrum og CBD, 7 – 8 prosent så langt i år – og vi forventer at tendensen fortsetter», skriver næringsmegleren.

DNB Næringsmeglings prognoser tilsier en videre vekst i leieprisene i sentrum på 10 til 15 prosent innen utgangen av 2020. Det er fortsatt ledighetsfall i sentrum og en forventet sysselsettingsvekst over landsgjennomsnittet som vil drive prisoppgangen. Fra 2021 ser DNB Næringsmegling for seg at nybyggprosjekter i sentrumsområdene vil bidra til at ledigheten stiger igjen fra et svært lavt nivå.

I kontorklyngene langs Ring 3 (Lysaker, Storo/Nydalen, Økern/Løren og Helsfyr/Bryn) venter DNB Næringsmegling en mer moderat leieprisvekst. I prognoseperioden som løper fra og med 2018 til og med 2020, ser DNB-analytikerne en akkumulert leieprisvekst på ca. 10 prosent, en leieprisvekst noe over KPI.

DNB Næringsmegling venter den svakeste leieprisutviklingen på Fornebu og i Asker og Bærum. I perioden 2018 til 2020, er anslaget for leieprisvekst på bare 3 prosent. «På Fornebu er ledigheten fremdeles høy selv om noen av de store leietakerne opplever økt aktivitet og har trukket fremleieobjekter fra markedet. Foruten at tomme lokaler igjen er aktuelle for eget bruk er også utleiemarkedet utfordrende i et område uten T-bane eller togstasjon. I Asker og Bærum vil det være store variasjoner med nærhet til togstasjon som mest attraktivt», skriver Ramcilovic på bloggen.

