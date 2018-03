Leserflukt etter redaktør-oppsigelse i avisen Vårt Land

Over 300 lesere har sagt opp abonnementet sitt på Vårt Land etter at sjefredaktør Åshild Mathisen ble sagt opp fredag.

Avisen er rammet av en høylytt konflikt mellom Mathisen og eierselskapet, og mange har uttrykt støtte til redaktøren ved å si opp abonnementene sine.

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar siden det kommer inn oppsigelser fortløpende. Det offisielle tallet lørdag var at litt under 100 lesere sagt opp. Nå ser det ut som om det antallet har bikket 300 oppsigelser, sier produkt- og salgssjef Ivan Solhaug i Vårt Land til Dagens Næringsliv.

Mathisen har selv oppfordret lesere til å ikke si opp avisen. Vårt Land hadde i 2017 et godkjent totalopplag på drøyt 21.500, altså opplag der både papir- og digitalutgaver er medregnet.

Tidligere KrF-leder rasende



Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland gikk for to dager siden hardt ut mot Vårt Land, etter at sjefredaktør Åshild Mathisen fredag ble sagt opp med umiddelbar virkning.

– Jeg har sagt opp både Vårt Land og Dagsavisen i dag. Dagsavisen støtter nemlig et opprop mot Åshild. Dette er tragisk!, skriver Svarstad Haugland på Facebook, ifølge Dagen.

- Støttebaroner



- Den typiske norske lokalavisen mottar 5-600.000 kroner i året i pressestøtte. Det er småpenger, og er knapt nok til å dekke en journaliststilling, skriver Nettavisen-sjef Gunnar Stavrum i en blogg med tittel: Støttebaronene har sovet i timen.

Motstykket er de store pressestøttemottakerne - de såkalte nasjonale meningsbærende avisene - som mottar rundt en million kroner i støtte per redaksjonelle medarbeider, skriver Stavrum og lister opp støtten til dem som får mest (2017 tall):

Klassekampen: 40,2 millioner kroner

Vårt Land: 39,3 millioner kroner

Dagsavisen: 35,1 millioner kroner

Nationen 22,3 millioner kroner

- Kontrasten er altså enorm: Lokalavisene får kanskje nok til en journaliststilling, mens de store støttebaronene får dekket alle sine redaksjonelle kostnader - og mer til. Dette er åpenbart urimelig, mener Stavrum.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken