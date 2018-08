Listhaug-maleri auksjoneres bort - igjen: Startbud på 450.000 kroner

Listhaug-verket lever videre. Nå skal det igjen auksjoneres bort.

(Bergensavisen): – Vi ville teste interessen, og fikk et spontanbud på 450.000 kroner, forteller Thorstein Selvik, finansrådgiver og nettverksbygger.

En tidlig morgen i begynnelsen av april i år, dukket et gatekunstverk av en korsfestet Sylvi Listhaug opp på Nygårdshøyden. Det vekket oppsikt og ble omtalt i medier over hele landet.¨

Les også: Malte Trine Skei Grande-bilde på Listhaug-vegg i Bergen

Mannen bak verket, som fikk navnet «Making a martyr», er gatekunstneren AFK.

Under torsdagens Herremiddag, som Selvik arrangerer årlig, ble kunstverket vist frem til de i overkant av 200 som var til stede.

– Det er en helt vanvittig tematikk i bildet med en naken kvinne på et kors. Det er tydelig at det har truffet en nerve, sier Selvik.

– Mer enn vi kan tørre å håpe

En gang i løpet av september skal verket auksjoneres bort i regi av Gategalleriet og Christer Holm.

– Det er ikke mange kunstverk som har fått så mye omtale som dette, uansett sjanger. Dette har nok blitt det viktigste gatekunstverket noensinne, sier galleristen.

Holm tror det er mange som kan tenke seg å ha Listhaug-verket hengende på veggen.

– Det at budrunden nå vil starte på 450.000 er fantastisk. Det er egentlig mer enn vi kan tørre å håpe på, sier han.

I dag er det Tore Gudmestad, faren til Thea Steen som døde av livmorhalskreft i 2016, som eier verket. Summen som blir gitt for bildet går uavkortet til Kreftforeningen og palliativ behandling.

Ble byens mest omstridte kunstner over natten: – Jeg har planlagt mitt neste verk

Lang historie på kort tid

Listhaug-verket har i løpet av kort tid, fått en lang historie. Dette er den korte versjonen:

Verket ble tagget over få dager etter at det ble ført opp på gatehjørnet på Nygårdshøyden, men noen studenter tok det ned fra husveggen og brukte neglelakkfjerner for å vekk den svarte malingen.

De solgte det videre. Ifølge flere BA snakket med den gang, hadde det en prislapp på 260.000 kroner etter en budkamp i april hvor forretningsmannen Ole Petter Duus hadde det høyeste budet.

Etter dette fikk gatekunstverket enda en ny eier. For Duus valgte å gi det til Thea Steens far, Tore Gudmestad. Thea Steen som døde av livmorhalskreft i 2016, bare 26 år gammel.

Siden har det hengt utstilt ulike plasser, før det nå i september skal få en ny eier.

Les flere saker fra BA.no her!

Mest sett siste uken