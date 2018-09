Listhaug-verket er solgt for en halv million kroner

Det har vært stor interesse rundt AFK-verket. Nå har det fått ny eier.

(Bergensavisen): I slutten av august ble det klart at Listhaug-verket atter en gang skulle auksjoneres bort. Denne gangen er det ikke studenter som står for auksjonen, men den nåværende eieren av bildet, Tore Gudmestad, og Christer Holm og Gategalleriet.

Gudemstad er faren til Thea Steen, som døde av livmorhalskreft i 2016.

Auksjonen startet under Herremiddagen, som arrangeres av Thorstein Selvik, i august. Da ble det lagt inn et bud på 450.000 kroner.

12.september kom det inn et bud på 500.000. Dette ble det høyeste budet.

Dette ble avgjort på en auksjon torsdag kveld.

– Tusen takk til alle som har hjulpet til og vedkommende som har kjøpt bildet, sier Torstein Selvik.

Hvem kjøperen er, er foreløpig ikke kjent. Men bildet skal ut av byen. Til Sarpsborg.

– Han ser det nok på som en investering, har en del kunst, men vet svært lite om kjøperen, sier Holm.

Pengene går uavkortet Kreftforeningens arbeid rundt palliativ behandling.

Mye interesse

Christer Holm ved Gategalleriet i Bergen forteller at det har vært stor interesse rundt det mye omtalte kunstverket.

– Det har vært en del innom for å se bildet og mange har ringt, forteller han.

En del av interessentene har vært utenbys fra.

Holm mener at Listhaug-verket er et av de viktigste gatekunstverkene i Norge.

– Dette er noe alle kjenner til på grunn av engasjementet rundt det. På samme måte som når du nevner «Skrik», så er også «Listhaug-bildet» blitt så kjent nå, at man ikke må være kunstkjenner for å vite om det, sier galleristen.

AUKSJONERES BORT: Listhaug på korset så dagens lys på et gatehjørne på Nygårdshøyden i begynnelsen av april i år. Kunstneren bak verket er AFK. Arkivfoto: Arne Ristesund (Bergensavisen)

Lang historie på kort tid

Listhaug-verket har i løpet av kort tid, fått en lang historie. Dette er den korte versjonen:

En tidlig morgen i begynnelsen av april i år, dukket et gatekunstverk av en korsfestet Sylvi Listhaug opp på Nygårdshøyden. Det vekket oppsikt og ble omtalt i medier over hele landet.

Mannen bak verket, som fikk navnet «Making a martyr», er gatekunstneren AFK.

Verket ble tagget over få dager etter at det ble ført opp på gatehjørnet på Nygårdshøyden, men noen studenter tok det ned fra husveggen og brukte neglelakkfjerner for å vekk den svarte malingen.

De solgte det videre. Ifølge flere BA snakket med den gang, hadde det en prislapp på 260.000 kroner etter en budkamp i april hvor forretningsmannen Ole Petter Duus hadde det høyeste budet.

Etter dette fikk gatekunstverket enda en ny eier. For Duus valgte å gi det til Thea Steens far, Tore Gudmestad. Thea Steen som døde av livmorhalskreft i 2016, bare 26 år gammel.

Siden har det hengt utstilt ulike plasser, før det nå i september skal få en ny eier.

