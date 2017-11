Lockheed Martin-sjefen: Trump har gjort Norges F-35-fly billigere

En hissig tweet fra presidenten kan ha spart den norske statskassen for flere milliarder kroner.

KONGSBERG (Nettavisen): - Det er ingen tvil om at president Trump har bidratt til å få ned kostnadene på F-35 ned gjennom hans uttalelser i fjor. Han har viet veldig mye oppmerksomhet til dette spørsmålet, sier Marillyn Hewson, konsernsjef og styreleder i Lockheed Martin, produsenten av F-35-flyene, til Nettavisen.

Hewson er i Norge i sammenheng med at de første F-35-jagerflyene, som er en del av Forsvarets største enkeltkjøp noensinne, kommer til landet.

Som leder for verdens største produsent av forsvarsutstyr, er Hewson i tett dialog med Donald Trump og Det hvite hus. Da Trump i desember i fjor tweetet at kostnadene ved F-35 var ute av kontroll, svarte hun med å love betydelige reduksjoner i kostnaden ved jagerflyene.

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2016





Til Nettavisen bekrefter hun at også Norge får glede at disse innsparingene.

- Norge betaler prisen til alle partnerne på F-35. Når vi nå får ned enhetskostnaden på F-35-flyene, vil det også påvirke hva Norge betaler, sier Hewson.

De tre første av i alt 52 norske F-35-flyene landet på Ørland hovedflystasjon 3. november.

Innsparinger på åtte milliarder

Det er ikke heller ikke småpenger det er snakk om. F-35-flyene er den største enkeltinvesteringen til Forsvaret noensinne, og enhetskostnaden ved de 52 flyene som Norge skal kjøpe, var for et år siden anslått til 100 millioner dollar, altså rundt 812 millioner kroner med dagens dollarkurs.

Hewson sier at etter de siste kostnadskuttene, vil prisen bli betydelig lavere enn det.

- Når F-35 kommer i full produksjon, regner vi med at et fly koste 80 til 85 millioner dollar, sier hun.

AVDUKET: Hewson klippet snoren på det nye avdelingen på Arsenal-fabrikken på Kongsberg, sammen med Kongsberggruppen-sjef Geir Håøy.

Det tilsvarer en pris på 650 til 690 millioner kroner, altså opp til 162 millioner kroner mindre pr fly enn det tidligere anslaget. Til sammen kan dette altså bety innsparinger for Norge på opp til 8,1 milliarder kroner.

En klok kjøper

Hewson mener at Trump har presset ned kostnadene ved å signalisere at han kommer til å være en kravstor, men aktiv kjøper av forsvarsmateriell.

- Uttalelsene til presidenten i fjor var et tydelig, sterkt signal til det amerikanske folket om at han skulle bruke penger på forsvar. Samtidig skal han være en klok kjøper. Han er opptatt av å bruke amerikanske skattepengene smart. Vi er glad for å være med på det og skal fortsatt jobbe med å ta ned kostnadene i fremtiden også, sier Hewson.

Fornøyd med Trump

Til tross for kravene om kostnadskutt, mener Hewson, som satt på Trumps industriråd før dette ble oppløst, at presidenten har gjort en solid innsats så langt.

- Jeg synes presidenten og den ny administrasjonen har gjort veldig mye på områder som skattereform, reduksjon av reguleringer i næringslivet og økte bevilgningene til militæret, sier hun.

Det har nok også investorene hennes syntes. Lockheed Martin steg 12 prosent i dagene etter Trumps valg i fjor og er opp 30 prosent det siste året.

FEST: Lockheed Martin-aksjen er opp 31 prosent siden Trump ble valgt til president i fjor. Legg merke til det store hoppet i dagene etter Trump-valget 8. november og den kraftige nedturen etter Trumps tweet om F35-kostnader i starten av desember.

Hovedgrunnen er nok at Trump har varslet økt pengebruk på forsvar og samtidig krevet at NATO-land og andre allierte skal bruke mer penger på forsvar.

- Når han også sa at forsvarsbevilgningene til våre allierte til å bruke det de må bruke for å beskytte sine egne borgere og adressere den globale sikkerhetstrusselen. Det er et veldig sterkt budskap og vi er klare til å støtte dette over hele verdenen, sier Hewson.

Ikke noe nytt

Øystein Bø, statssekretær i Forsvarsdepartementet, sier at også den norske staten har jobbet hardt for å få ned kostnadene ved F-35-flyene over en lengre periode.

- Det er ikke noe nytt at vi jobber med å få ned kostnadene og målet er å få dem ned til 80 millioner dollar pr fly, noe som ikke er urealistisk. Vi sparer penger både ved å kjøpe fly i blokk og få ned kostnadene knytte til vedlikehold, sier Bø til Nettavisen.

Noe liknende sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberggruppen.

- Reduksjon av kostnadene ved F-35 har vært en del av prosjektet hele tiden, og når Trump kom med sine uttalelser i fjor, var det ingen overraskelse for oss som er leverandører. Jeg mener absolutt også Kongsberggruppen har bidratt til dette, gjennom blant annet automatisering av prosesser knyttet til leveringen av F35. Det gjør at vi kan levere flyene raskere og med kvalitet enn før, sier han til Nettavisen.

