Deltakere takker TV3-programmet for at livene deres har kommet på riktig spor igjen.

Luksusfellens Lene Drange er snart igang med innspillingen av sesong 20 av Luksusfellen, som sendes på TV3. Samtidig startet en ny sesong onsdag 19. september.

Selv har hun vært med i sju sesonger, med ni deltakere i hver sesong. Blant disse deltakerne er det tre personer det ikke har gått så bra med.

- Vi er jo en hjelpelinje hvis noe skjer. De fleste går det veldig bra med og vi har en tett oppfølging og kontakt med mange av dem. De ringer og spør hvis de lurer på noe eller trenger hjelp, sier Lene Drange til Nettavisen.

Drange sier at deltakerne går gjennom en tøff periode mens innspillingen foregår.

FEIRET MED USA-TUR: Ted Emil ved avtrykket til Arnold Schwarzenegger ved Hollywood boulevard. «I'll be back» står det skrevet ved avtrykket. Ted Emil er allerede tilbake, etter vonde år med gjeldsproblemer.

Ofte sitter deltakerne igjen med en krevende nedbetalingsplan, men for de aller fleste blir det altså en lykkelig slutt der de får kontroll med økonomien.

Feiret at han er gjeldfri



I september var tidligere Luksusfellen-deltaker Ted Emil på USA-tur med kjæresten. Der feiret de at han er gjeldfri.

- Jeg hadde ikke klart meg uten Luksusfellen-teamet. Jeg måtte psyke meg opp når det skulle på TV, men sett i forhold til den hjelpen jeg fikk, var det absolutt verdt det. De reddet meg, sier Ted Emil til Nettavisen.

Nettavisen skrev om postbudet som slet med postskrekk i februar 2018 (les egen artikkel). Før han fikk hjelp, hadde Ted Emil 200.000 kroner i gjeld og sluttet å åpne regningene.

I dag er han gjeldfri med 30.000 kroner i pluss på sparekontoen.

-Hvis jeg ikke hadde fått hjelp, så hadde jeg hatt det mye verre i dag. I dag går alt på skinner. Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så bra, sier han.

Sitter trygt i egen leilighet



En annen som er lykkelig over å ha fått hjelp, er Kathrine i Trondheim. Hun var på Luksusfellen i februar 2016. Da hadde hun fem millioner i lån og hus og biler var iferd med å bli tvangssolgt.

- Jeg har bestandig vært veldig god på å skyve unna vanskeligheter. Alt ordner seg, det er holdningen jeg bestandig har hatt, sa hun til Nettavisen i 2016.

- I dag er det veldig bra. Helt fantastisk. Jeg er på et sted som jeg aldri hadde forestilt meg da jeg skrev brev til Luksusfellen for noen år siden, sier Kathrine i dag.

Med god hjelp fikk hun unngått tvangssalg. Likevel solgte hun unna hus, to biler og andre verdigjenstander. Hun satt igjen med 200.000 kroner i lån. Allerede i oktober 2016 kjøpte hun en ny leilighet. I dag har hun bare huslån og studielån igjen.

- Det går ikke så veldig mye i pluss hver måned, men det går ikke i minus. Vi kan ikke kaste penger rundt oss. Vi er litt sparsommelige, men regningene blir betalt, sier Kathrine og legger til:

- Kredittkort er tabu. Den første leksa jeg lærte, er å tenke seg om tre ganger. Har jeg virkelig behov for dette?

-Det er faktisk ikke noe problem å gå ned i forbruk. Jeg kunne ønske økonomien var litt mer luftig, men sakte men sikkert vil vi få det bedre, og kanskje får vi rom nok til å spare penger til en sydentur av og til, sier hun.

Kan melde seg på



- Du er ikke alene om å få økonomiske problemer. Har du noen råd til unge som skal etablere seg?

DRANGE: Lene Drange er en av programlederne som hjelper personer med gjeldsproblemer i Luksusfellen.

- Det er veldig enkelt å låne penger. Et enkelt lån som koster 2000 kroner i måneden klarer man, men legger du flere slike sammen så går det ikke bra. Penger man låner når man er 22 år kan man bli sittende å betale på til man er 40 så rådet må bli at man må tenke langsiktig og samtidig være bevist på utgiftene man har hver måned. Har man egentlig lyst til å betale for noe som var gøy når man var 22 når man er 35?

Produksjonsselskapet Rubicon går nå i gang med sesong 20 av Luksusfellen. Drange sier at det ennå er mulighet for personer med gjeldsproblemer til å melde seg på.

- Vi har noen planlagt og så kaster vi løpende, så det er bare å melde seg på gjennom nettsidene til TV 3, sier hun.

