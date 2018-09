«Luksusfellen»: Linn prioriterte utseendet framfor barna sine

Linn spiste ute opptil tre ganger om dagen - og betalte ikke barnehageregninger.

Tobarnsmoren fra Jessheim, Linn Sandem, har slitt i flere år med å kontrollere økonomien sin, mye på grunn av alle kronene hun har brukt på restauranter og neglstell.

- Å kose meg ute på restaurant og spise ute, det gjør jeg flere dager i uka. Jeg liker også å holde meg velstelt, så å fikse neglene mine er noe jeg unner meg hver måned, kunne Linn fortelle i «Luksusfellen».

Etter å ha bodd to år i Spania tok hun med seg flere dyre vaner da hun flyttet hjem til Jessheim for en tid tilbake.

Betalte ikke forskuddsskatt

Med en gjeld på over 200.000 kroner, i tillegg til å ikke ha betalt inn forskuddskatten sin på rundt 86.000 kroner over de de siste årene, ble en angrende Linn nødt til å henvende seg til ekspertene i «Luksusfellen».

- Det var tydelig at hun tok med seg vaner fra Spania til Norge. Der spiste hun ute, drakk ute. Det går ikke i lengden i Norge. Den spanske kulturen er fin å ta med seg til Norge, hvis man har råd, påpeker økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim fra «Luksusfellen» til Nettavisen, som er en av programmets eksperter.

I tillegg til gjelden hennes, som var på 323.000 kroner til sammen, hadde ikke Linn betalt avgiften sin for barnas barnehageplasser på åtte måneder. Det fikk «Luksusfellen»-ekspertene, Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim til å reagere sterkt. (Se tiraden i videoen helt øverst)

- Du bruker penger på utseendet og på deg selv, framfor å betale barnehageregninger. I tillegg så er du på cafe og spiser ute opp til tre ganger om dagen. Det funker ikke. Også i tillegg da, som er mest provoserende av alt, etter du meldte deg på luksusfellen så trekker du mer (penger) på kredittkortet. Hvis vi skal oppsummere: Så er det ingenting som henger på greip her, sa ekspert, Lene Drange tydelig frustrert i løpet av episoden.

PROVOSERT: Luksusfellen-ekspert Lene Drange.

Ekspertene for programmet fant en oversikt over Linns pengeforbruk, hvor de blant annet fant ut at hun brukte gjennomsnittlig 4000 kroner i måneden, kun på å spise ute. I tillegg til det brukte hun 5000 kroner på mat i butikken i måneden, som nesten resulterer i 10 000 kroner på mat i måneden. I stedet for å betale barnehageavgift.

Mener kommunene vil strekke seg langt

Kvadsheim sier til Nettavisen at det er ulikt hvor tålmodige kommuner er på barnehageavgifter og kunne røpe at Linns barn fort kunne mistet barnehageplassene sine, hadde de ikke vært så medgjørlige.

- Ja, det kunne skjedd. Kommunene vil ofte gå langt for å komme de som ikke har betalt tidsnok i møte, men til sist vil de bli nødt til å si opp plassen til de som ikke betaler. Det samme gjelder SFO-tjenesten (skolefritidsordning), forklarer Kvadsheim til Nettavisen.

Hallgeir Kvadsheim, økonomiekspert i Luksusfellen.

Ikke sendt inn søknad om barnetrygd

Kvadsheim og Drage er tydelig opprørt i episoden over at Linn ikke har søkt om barnetrygd til NAV. Selv om Linn har bodd i Norge i nesten tre år, med to barn, har hun fortsatt ikke søkt om hjelp fra NAV.

- Alle som har krav på barnetrygd må jo levere en søknad, og det har hun nølt med i to og et halvt år, uttrykte Kvadsheim frustrert under episoden.

- Tidligere har jeg og far hatt mye konflikt. Og jeg er veldig konfliktsky, så jeg har egentlig vært litt redd for å gjøre det, forklarte Linn i «Luksusfellen».

Drage legger et brev Linn har mottatt fra NAV fremfor henne under episoden. Der tydeliggjør hun hvor sjelden NAV sender et brev til noen hvor det står at mottakeren har krav på pengestøtte. Det eneste Linn hadde trengt å gjøre, hadde vært å sende inn en søknad.

- En stor felle mange går i

Linn er selvstendig næringsdrivende og jobber som personlig trener. Når man har sitt eget foretak er det viktig å sørge for å betale forskuddskatt selv, i motsetning til borgere med arbeidsgivere, som trekker skatten for dem, i de fleste tilfeller.

Her mener Kvadheim at Linn gikk i en felle som mange andre også går i.

- Det er en stor felle mange går i hvis man skal bli selvstendig næringsdrivende. De glemmer at de må trekke skatt av det de tjener og så kommer de på etterskudd. Vanlig arbeidsgivere trekker jo skatten din, men som selvstendig næringsdrivende må du gjøre det selv. Dette er fort gjort å glemme og når man man kommer på etterskudd er staten hard å hanskes med som kreditor, sier Kvadsheim.

En kvart million sliter med det samme som Linn

Med skyhøy gjeld fikk Linn betalingsanmerkning, noe som kan føre til at man ikke kan kjøpe tjenester som betales på etterskudd.

- Da har man ikke mulighet til å skaffe seg mobiltelefonabonnent, bredbånd, i tillegg så vet jeg at utleiere ofte sjekker om man har betalingsanmerkninger, meddeler Kvadsheim.

«Luksusfellen»-eksperten forteller videre at rundt en kvart million nordmenn har fått en betalingsanmerkning.

Kvadsheim gjør det også tydelig at Linn er en beintøff dame og at det var en glede å jobbe med henne.

Hvordan det vil gå med Linn i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.

