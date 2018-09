Luksusfellen-Vennerød tjente 17 millioner på Obos-salg

TV-profilen solgte seg ut av Obos eiendomsprosjekt for tre ganger prisen han betalte.

Det er Obos sitt prosjekt på Røakollen i Oslo TV-profil og tidligere Dine Penger-redaktør, Christian Vennerød har solgt seg ut av, skriver DN. På salget tjente han 17 millioner kroner, kommer det ifølge avisen fram av regnskapene til Vennerøds selskap, Fellesforlaget.

– Av og til realiserer man mye på en gang. Først og fremst er det et eiendomsprosjekt på Røakollen som slår ut på tallene. Her var jeg en av de største aksjonærene. Obos ga meg et tilbud som var så bra at jeg valgte å slå til, sier Vennerød til DN.

Fellesforlagets resultat før skatt var i 2016 4,6 millioner kroner. I 2017 var resultatet før skatt 16,8 millioner.

Vennerød forteller avisen at han fikk tre ganger så mye for salget som han kjøpte seg inn for, men understreker at verdiøkningen har skjedd over tid.

Prosjektet på Røa skal bestå av 360 leiligheter og bygges i den gamle næringsparken rett over Merradalen. Boligkomplekset vil, når det står ferdig, huse fem separate blokker, og en penthouseleilighet til 22,5 millioner kroner.

Ved siden av eiendom har Vennerød satset på utvikling av brettspill gjennom Vennerød Forlag.

