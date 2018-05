Luksusvilla med svømmebasseng på «billigsalg»: - Hadde gått for 50 millioner i Oslo

- Hadde du lagt denne boligen til salgs i Oslo, kunne du ganget prisen med minst to, sier eiendomsmegler Andreas Haraldsen.

Villaen fra Sandefjord er utstyrt med et svært svømmebasseng, og potensielt Sandefjords beste utsikt. Andreas Haraldsen fra Krogsveen tok ansvaret som eiendomsmegler for luksusvillaen rundt påsketider og kan meddele at mange interessenter bor i utlandet.

Villaen i Sandefjord ligger ute på Finn.no med en prisantydning på 19.500.000 kroner. Det hadde den ikke ligget på i Oslo, hvor prisene på boligmarkedet ligger på et helt annet nivå, skal vi tro Haraldsen.

- Hadde du lagt boligen i Oslo på de rette stedene kunne du ganget prisen med to og kanskje tre, det kommer an på beliggenheten. Med lik beliggenhet hadde det ikke vært naturlig med minst en dobling i pris. Med de store arealene kunne boligen gått for 50 millioner kroner, sier Haraldsen til Nettavisen.

Villaen er utstyrt med tre bad og seks soverom, med et primærrom på 510 kvadratmeter. Tomtearealet er på hele 1085 kvadratmeter.

Haraldsen forteller at det ikke bare er panoramautsikten som er det flotte med boligen, det er også mye flott å se på innsiden.

- Boligen er selvfølgelig arkitektbygd. Det er ikke spart på noen ting her. Innvendig så er alt av høy kvalitet. Jeg har personlig aldri sett lignende kvalitet på interiør før, sier Haraldsen til Nettavisen.

Boligen er ikke solgt ennå, men Haraldsen kan røpe at det er stor interesse rundt villaen.

- Vi har hatt flere seriøse aktører på banen, men det har ikke vært noen bud foreløpig. Vi har holdt visninger med tre forskjellige interessenter, siden boligen kom ut på markedet, sier Haraldsen.

