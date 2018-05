Lund Svindal har kjøpt strandeiendom med underjordisk tunnel til 35 millioner

Vår norske alpinkonge Aksel Lund Svindal har sikret seg en fasjonable strandeiendom i Oslos forhage.

Eiendommen, som ligger i Svaneveien 12 på Snarøya, ligger ved vannkanten med utsikt både innover mot Oslo og utover Oslofjorden. Boligen er på 400 kvadratmeter og tomten ett mål, skriver Finansavisen.

Selger er murermester Geir Schwanitz. Sammen med tidligere eiendomsmegler Odd Fredrik Furru kjøpte Schwanitz Svaneveien 12 og 14 for seks millioner kroner per stykk - for deretter å sette opp eneboliger.

Opprinnelig stod det et sveitserhus i Svaneveien 12. Huset er revet og erstattes av en tomannsbolig som er under bygging. Lenger ned på eiendommen er det oppført tre eneboliger der Lund Svindal har kjøpt den ene.

Selv om eiendommen har strandlinje, kan Lund Svindal også benytte en underjordisk tunnel fra huset til båtplassen, skriver Finansavisen.

Fra sin nye bolig i strankanten på Snarøya kan Aksel Lund Svindal kjøre til Aker Brygge på 16 minutter cirka.

