Lundby vil kjempe om en halv million i Raw Air

Kvinnehopperne får like mye prispenger per renn som herrene under vinterens Raw Air. Vinneren kan hoppe inn over en halv million kroner.

Premiepengene for den første utgaven av kvinnenes Raw Air ble kunngjort på en pressekonferanse i Holmenkollen onsdag. Hoppturneringen arrangeres for tredje gang kommende vinter.

Terje Lund, som er arrangementssjef i Norges Skiforbund, opplyser at kvinnene og mennene vil få like premiepenger per renn.

– Det er slik at guttene har litt flere renn enn jentene nå det første året. Totalt vil premiepengene for jentene være på 55.000 euro, sa Lund.

Beløpet tilsvarer 522.000 kroner etter dagens kurs. I Raw Air går 35.000 euro til vinneren, 15.000 til nummer to og 5000 euro til hopperen som tar tredjeplassen.

