Utbyttefest: Lundin mer enn dobler utbetalingen til eierne

Vil betale utbytte på 500 millioner dollar for 2018, til tross for svakere tall på bunnlinjen.

Etter 2017 begynte oljeselskapet Lundin å betale utbytter. Det skjedde i takt med at selskapet vokste og at Johan Sverdrup-produksjonen nærmet seg. Da kunne selskapet både bære utbytter, nedbetale noe gjeld og opprettholde aktiviteten.

Selskapet la opp til et utbytte på 175 millioner dollar etter 2017. I 2018 dobler Lundin summen, og vil betale ut 500 millioner dollar, 1,48 dollar per aksje, til aksjonærene. Tidligere har selskapet anslått et utbytte på 350 millioner dollar.

- Jeg er sikker på at vi vil fortsette å skape verdi for aksjonærene gjennom strategien vår om naturlig vekst i Norge, og at selskapets finansielle posisjon vil gjøre det mulig for oss å fortsette denne strategien samtidig som vi utvikler ressursene våre, nedbetaler gjeld og betaler utbytte selv med en lav oljepris, sier styreleder Ian H. Lundin, og fortsetter:

- Utbyttet vi har foreslått på 500 millioner dollar for 2018 er på et nivå som er bærekraftig som som vi sikter på at vil vokse over tid.

Lundins største inntektskilde kommer fra Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Selskapet er også partner på Aker BP-feltene Alvheim og Ivar Aasen. I 2019 starter gigantfeltet Johan Sverdrup opp, der Lundin også er partner.

Svakere resultat

Omsetningen til Lundin stiger i fjerde kvartal 2018 sammenliknet med samme periode i 2017. I 2018 omsatte oljeselskapet for 611 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 593,7 millioner dollar i 2017.

For 2018 totalt vokste omsetningen fra 1,96 milliarder dollar i 2017 til 2,6 milliarder dollar.

Lundin leverer et resultat før skatt på minus 105 millioner dollar for fjerde kvartal, noe som er en svekkelse fra minus 50,9 millioner dollar fra året før.

- Drevet av sterkere råvarepriser, driftskostnader under anslagene og veldig god produksjonseffektivitet, har vi levert brutto driftsresultat på over 1,9 milliarder dollar og dessuten rekordhøy kontantstrøm på 663 millioner dollar for året, sier konsernsjef Alex Schneiter.

For 2018 som helhet ender Lundin på et resultat før skatt på 222 millioner dollar - ned fra 427 millioner dollar i 2017.

Lundin produserte 81.100 fat nordsjøolje per dag i 2018, noe ned fra 86.100 fat per dag i 2017.

Johan Svedrup i rute

Lundin er partner på oljegiganten Johan Svedrup, som skal starte produksjonen om mindre enn et år, i november 2019. Fase 1 er omtrent 85 prosent ferdig, ifølge Lundin.

- 2019 kommer til å bli et av de viktigste årene i Lundin Petroleums historie. Tildelingsrundene for 2018 gjorde at vi vokser i areal med 70 prosent på norsk sokkel sammenliknet med slutten av 2017. Giganten Johan Sverdrup kommer til å starte produksjonen i november og vi kommer til å levere vårt travleste leteprogram noensinne, sier konsernsjef Alex Schneiter.

