Må betale 38.750 kroner etter kjøp av falske Louis Vuitton-vesker

Kvinnen er dømt til å betale de nesten 40.000 kronene etter å ha kjøpt tre falske vesker og tre falske lommebøker på nett.

Hittil i år har norske tollere destruert over 60.558 piratkopierte varer, skriver NRK, men du risikerer ikke bare å bli fratatt de nye innkjøpene om du handler kopivarer - det kan også koste deg dyrt.

En kvinne, som er bosatt i Norge, ble nylig dømt til å betale 20.000 kroner i erstatning og 18.750 i sakskostnader etter å ha bestilt tre lommebøker og tre vesker som skulle sendes til Norge fra Dubai. Varene var kopier av Louis Vuitton, og luksusmerket selv anslår at varene ville kostet omkring 40.000 kroner om de var ekte, skriver NRK.

Kjøpt til døtrene

Kvinnen skrev, ifølge NRK, i et brev til retten at hun hadde kjøpt varene til sine døtre og en av deres venninner, i forbindelse med skolestart. Det er lovlig å innføre kopierte varer til eget bruk til Norge, men Oslo tingrett trodde ikke på kvinnens forklaring. Luksusvarene var adressert til en butikk som er registrert på kvinnens enkeltmannsforetak, skriver NRK.

Varene som hittil i år er destruert har en samlet verdi på over 11 millioner kroner, regnet utifra verdien på ekte varer, ifølge NRK. I fjor ble det destruert 42.538 falske varer, til en verdi av litt over 13 millioner kroner. Elisabeth C. Nettum, seniorrådgiver i Tolldirektoratet, sier til NRK at økningen kan forklares med en dobling i beslag av piratkopierte deler til mobiltelefoner.

93.000 kroner for en falsk veske i Italia

At det å kjøpe piratkopier kan bli dyrt gjelder ikke bare i Norge. I flere land i Europa kan bøtene bli svært høye. For eksempel har en svensk kvinne i Italia tidligere vært nødt til å betale en bot på 10.000 euro, altså over 93.000 norske kroner, fordi hun hadde kjøpt seg en falsk designerveske.

- Er du på vei hjem fra Asia med en falsk Rolex, og må innom Frankrike eller Italia på veien, så løper du helt klart en risiko. Det gjelder også i de tilfellene hvor klokka ikke er kjøpt i Asia, men er noe du hadde med deg fra Norge, har Otto Scharff, avdelingsdirektør i Patentstyret tidligere sagt til Nettavisen.

Om prisen på varen er svært lav er den sannsynligvis også falsk, påpeker Scharff.

Uavhengig av om man kan bli bøtelagt eller ikke, oppfordrer han nordmenn til å stå imot fristelsen ved å kjøpe falske luksusvarer.

- Man støtter opp omkring kriminell virksomhet. Dette er en illegal industri, og kjøper man slike varer, er man med på å støtte denne industrien, avslutter Scharff.

