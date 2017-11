Maktkamp i Saudi-Arabia gir høyeste oljepris på to og et halvt år

Maktglad arabisk prins gir penger i den norske oljekassa.

Oljeprisen har steget til 64,59 dollar fatet og ligger nå på sitt høyeste nivå siden mai 2015, altså for to og et halv år siden.

Oppgangen skjer etter at flere titall prinser, ministre og andre innflytelsesrike personer i Saudi-Arabia ble pågrepet for korrupsjon i helgen. Noe lignende har aldri tidligere skjedd i kongedømmet, som er verdens nest største oljeprodusent etter Russland.

Arrestasjonen er en del maktkonsolideringen under den ambisiøse saudi-arabiske kronprinsen, Muhammad bin Salman (32), kjent som MbS.

RETT OPP: Oljeprisen går til værs denne uken og er opp 44 prosent siden juni.

Les også: Saudi-Arabias kronprins styrket etter aksjon mot landets mektigste

- Oljeprisen har virkelig fått fart i seilene. Det har ikke skjedd noe med produksjonen, men Saudi-Arabia er så viktig for oljemarkedet at man er livredd for at noe skal skje, sier oljeanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets til Nettavisen.

Ukjent farvann

Hun mener kronprinsens maktkonsolidering, eller i det minste forsøk på dette, sender kongeriket inn i ukjent farvann.

- Det er ikke helt unaturlig at man drar paralleller til den arabiske våren. Prinsen vil sentralisere makten, men det er ganske kontroversielt og det skal skape uro i landet, sier Saltvedt.

Hun peker dermed på faren for at Muhammad og hans far Salman kan havne i en konflikt med andre deler av den mangslungne saudiarabiske kongefamilien, som har hele 15.000 medlemmer.

- I en konflikt i et land i Midtøsten vet vi at kontroll over oljekilder og infrastruktur er viktig, siden det er så enorme verdier i det. Det har vi blant annet sett i Libya, sier Satvedt, som understreker at veien fra dagens uro til at det skjer noe med oljeproduksjonen i Saudi-Arabia er veldig lang.

- Samtidig er Saudi-Arbabia verdens viktigste oljeprodusent, og skulle det skje noe der, vil det ha store konsekvenser, sier Saltvedt.

44 prosent opp

Oljeprisen har steget jevnt og trutt siden juni, hvor oljeprisen var under 45 dollar. Oljeprisen er nå opp 44 prosent siden juni, drevet av økt oljeetterspørsel, kombinert med en produksjon som holder seg i sjakk.

- Ved siden av det er det Opec-møte i slutten av november og både Saudi-Arabia og Russland er har sagt at de vil videreføre kuttene, sier Saltvedt.

Les mer her: Saudi-Arabias kronprins styrket etter aksjon mot landets mektigste

STERKERE KRONE: Euroen svekker seg mot kronen tirsdag.

Den sterke oljeprisen sender også kronekursen opp mot euroen. En euro handles nå til 9,44 kroner, ned fra en bunnotering på 9,53 kroner for en uke siden.

Les også: Kronen rett til bunns: - Ingen tegn til styrking

Mest sett siste uken