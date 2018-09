Måling: Høyre størst i kommunevalget

Høyre ligger an til å gjøre sitt beste kommunevalg på 40 år, viser VGs septembermåling. Partiet stiger med 5,2 prosentpoeng fra valget i 2015.

Dermed er Høyre landets største parti med 28,4 prosent oppslutning, ifølge målingen som Respons Analyse har gjennomført for VG. Arbeiderpartiet havner på 26,2 prosent.

– Det er alltid hyggelig med gode målinger, men det er kun valgdagens om teller, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til avisen.

Historiske tall for kommune- og fylkestingsvalg viser at kun én gang siden 1928 (en periode på 90 år), har Høyre fått større oppslutning. Det var i 1979 under Høyre-bølgen og Kåre Willochs glanstid. Da fikk Høyre 29.2 prosent av stemmene ved kommune- og fylkestingsvalget.

Også Høyres regjeringspartnere i Fremskrittspartiet gjør en svært god måling med en oppslutning på 12,1 prosent, opp fra 9,5 prosent i 2015, men ned fra 15,2 prosent var stortingsvalget i fjor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lar seg oppmuntre av tallene som viser at hans parti synker 6,8 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

– Det er løfterike tall for oss. Det bekrefter tendensene de siste månedene om at Arbeiderpartiet styrker seg, sier han til VG.

Andre som har grunn til å være fornøyde, er Rødt og SV. Partiene stiger til henholdsvis 3,3 og 4,9 prosent oppslutning. Landets mindre innflytelsesrike partier, som gjerne benevnes «andre», går kraftig tilbake fra 4,6 til 2,3 prosent.

Slik kommer de øvrige partiene ut på målingen: Sp 10 prosent (+1,5 prosentpoeng), MDG 4,2 (0), KrF 4,9 (-0,5), V 3,7 (-1,8).

