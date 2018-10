Maren ville ha tilbake depositum - fikk krav om 45.000 kroner tilbake

Nedslitte leiligheter, brannfeller og uannonserte besøk hvor leietager plutselig bare står i undertøyet med ukjente menn. - Bra de får litt underholdning, svarer utleier.

Unge førstegangsleietagere, ofte studenter, er lette bytter for kyniske utleiere.

Programmet «Svindeljegerne» avslører i tirsdagens episode en slik kynisk utleier, i Trondheim.

Han har i snart 20 år drevet med organisert utleie til studenter, et øyekast fra NTNU. Svindeljegerne har snakket med åtte unge mennesker som har hatt store problemer med utleier, og blant dem finner vi Maren Kronlund.

Ett år etter at hun flyttet ut fra leilighetskomplekset har hun fortsatt til gode å få utbetalt depositumet.

Depositum på privat konto

Skepsisen startet allerede da Maren etter overtakelsen ble bedt om å føre over depositumet til utleierens private bankkonto, i stedet for en særskilt konto.

- Jeg synes jo det var litt rart, men så insisterte han på at det var det enkleste å gjøre, forteller hun til programleder og journalist Ole Eikeland.

Ifølge husleieloven er dette forbudt å gjøre som utleier.

OFFER: Maren Kronlund fikk ikke depositumet sitt tilbake, men ble heller kontret med et krav på 45.000 kroner av utleieren.

Dette skulle derimot kun være toppen av isfjellet, for ikke bare var leiligheten hun flyttet inn i gammel, nedslitt og en potensiell brannfelle, men utleieren skulle vise stadig mer spesiell oppførsel.

Uten forvarsel dukket det nemlig opp dørfiksere, som utleier hadde låst inn i leiligheten, som overrumplet en Maren i kun undertøyet.

- Da jeg fortalte han i etterkant at dette ikke var greit, da jeg var alene hjemme i undertøyet, svarte han «jaja, det er bra de får litt underholdning til arbeidet sitt», forteller hun til en sjokkert Eikeland.

Ødelagt vindu

Men det hele toppet seg da Maren til slutt bestemte seg for å flytte ut. Etter å ha vasket seg ut av leiligheten skulle hun lukke opp vinduet, men oppdaget at det ikke ville la seg gjøre.

Utleier svarte med at det bare var å ta i litt, noe Maren gjorde. Dermed gikk den ene hengslen i stykker. På melding forsikret utleier om at vinduet var av det gamle slaget, og at dette ikke var noe hun skulle måtte betale for (se Maren fortelle om episoden på video helt øverst i artikkelen).

Men senere holder han tilbake depositumet da kostnadene skal dekke det samme vinduet. Etter å ha flyttet ut, og kommunisert over flere uker, har hun stadig ikke fått tilbake noe av pengene.

- Vi snakker om tilbakeholdte depositum uten saklige grunner, depositum som innbetales på utleiers private bankkonto, nedslitte leiligheter og brannapparater som gikk ut på dato for mange år siden. Dette er kynisme satt i system, hvor unge, fattige studenter, blir utnyttet på det groveste, sier Eikeland til Nettavisen om episoden.

SVINDELJEGERE: Både Kjell-Ole Kleiven og Ole Eikeland jobbet hardt med å skaffe depositumet til Maren tilbake. Hvordan det går ser du på TV3 tirsdag.

Les også: Minstepensjonist ble svindlet - følte seg tvunget til å selge huset hun har bodd i siden 1946

- For jævlig

Da Maren skyldte utleieren en husleie på 4.500 kroner, blir de enige om å trekke summen fra depositumet. Hun sender dermed et krav om å få utbetalt det resterende beløpet, inkludert forsinkelsesrente, på til sammen 14.990 kroner.

Utleieren svarer med å komme med enda flere påstander som Maren ikke er enig i. I tillegg skriver han at skifte av vindu vil koste 25.000 kroner.

- Han er ubehagelig å ha med å gjøre, rett og slett. Jeg fikk også en melding hvor han nærmest truet meg med å holde konfliktnivået på et lavt nivå. Det skulle jeg tjene på, forteller Maren.

Les også: Svindeljeger om kattesvindel: - Det er så stygt!

Etter flere forsøk fra Svindeljegerne i å få et intervju med utleieren uten å lykkes, sender han til slutt et nytt brev til Maren hvor han klager henne inn til Husleietvistitvalget. Nå har derimot summen økt til over 45.000 kroner. Det får Eikeland virkelig til å tenne på alle plugger.

- Dette er en kynisk gretten gammel gubbe som utnytter fattige studenter. Jeg har ikke ord. Jeg fatter rett og slett ikke hvordan han kan ha samvittighet til å drive med slik utleie han gjør, sier Eikeland.

10 uker

Maren, som egentlig ga opp forsøket med å få tilbake depositumet, må nå smøre seg med tålmodighet.

Det er nemlig i snitt ti ukers behandlingstid på saker i huseleietvistutvalget.

Hvordan jakten på svindleren går ser du i kveldens episode av«Svindeljegerne» klokken 20.30 på TV3.

Mest sett siste uken