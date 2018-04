Maria Aas-Eng vokste opp i et alkoholisert hjem - nå leder hun et milliardselskap

Maria Aas-Eng var bare ei lita jente da hun bestemte seg for én ting: Hun skulle ikke bli som foreldrene.

PILESTREDET (Nettavisen): - Jeg var veldig ung da jeg satte meg mitt første mål. Jeg skulle skape et liv for meg selv som var annerledes enn det jeg levde, et liv jeg selv ønsket å leve. Jeg ville oppnå en respekt jeg ikke følte jeg hadde i oppveksten. Det har vært veldig viktig for meg.

Det er lenge siden Maria Aas-Eng (40) nådde målet sitt. Hun flyttet bort fra øya Tjörn som 19-åring og begynte å jobbe i reiselivsbransjen i Stockholm. Ingen utdanning etter videregående skole. Ett år senere ble hun teamleder.

20 år senere sitter svenske Aas-Eng i sjefsstolen i mediebyrået Red. 100 ansatte, en bruttoomsetning på over én milliard i 2017 og nylig kåret til «Norges mest populære leder».

Denne uken ble det i tillegg kjent at Red kjøpes av det internasjonale medie- og markedsføringsbyrået Dentsu Aegis, og skal omsette for 3,7 milliarder kroner.

- Er du stolt av det du har oppnådd?

- Ja, det er jeg. Jeg var veldig tydelig på at jeg ville opp og frem, jeg ville ha en karriere. Etter hvert har jeg blitt mer og mer opptatt av å utgjøre en forskjell. Enten det er ved å gå foran som kvinnelig leder, bidra til at andre kommer seg opp og frem eller kanskje kunne hjelpe de som er ekstra utsatt. Det har blitt et nytt mål i livet, sier Aas-Eng til Nettavisen.

Fakta: Dette er Red mediebyrå

- Ble startet i 2005 av Nils Røang og Christian Espeseth. Het da Red Media Consulting. - Omorganiserte seg i 2017, og slo da fem selskaper sammen: Mediebyrået Red Media Consulting, performancebyrået Red Performance, innholdsbyrået Plapre, sponsorbyrået Heia og mediebyrået Retail in media. Skiftet navn til Red. - Maria Aas-Eng, som siden 2015 hadde vært administrerende direktør i Red Media Consulting, tok i 2017 over som administrerende direktør for hele Red. - Nils Røang er i dag arbeidende styreformann, mens Christian Espeseth er strategidirektør. - Har to år på rad blitt kåret til Årets byrå, både i 2016 og 2017. Kåringen arrangeres av analysebyrået Regi, i samarbeid med Dagens Næringsliv, og det er kundene som stemmer frem vinneren. - Maria Aas-Eng ble kåret til Norges mest populære leder i 2017. Kåringen ble gjennomført av Mediabemanning. - I april 2018 ble Red kjøpt av det internasjonale kommunikasjonskonsernet Dentsu Aegis, og sammen skal de lansere et nytt byrå som skal hete Dentsu X. Red skal fortsatt operere under samme navn i Norge. Den nye byrågruppen skal omsette for 3,7 milliarder kroner.

Har vært bitter



Aas-Engs oppvekst er vond å høre om. Begge foreldrene var alkoholikere, og hun og broren måtte ofte klare seg selv.

Som 12-åring ble hun plassert i fosterhjem.

- Hadde du pratet med meg for 15 år siden ville jeg nok vært mer bitter over bakgrunnen min enn det jeg er i dag. Jeg var bitter over at jeg ikke hadde en vanlig mamma og pappa, for at vi måtte passe på oss selv og for det ble som det ble. Men samtidig har det jo formet meg, og det har gjort meg tøffere. Jeg ble tvunget til å klare meg selv.

Når hun ser tilbake på barndommen, er det med mange vonde minner. Samtidig er det én person som får smilet frem i ansiktet hennes, en mann hun beskriver som «sin store helt».

- Morfar tok hånd om meg, og han fikset det slik at jeg som 16-åring fikk flytte hjem til ham og mormor. Han var tryggheten min, han tok hånd om meg og stilte krav til meg. Det var han som pushet meg til å ikke velge det livet foreldrene mine hadde valgt.

VOND BARNDOM: - Jeg var bitter over at jeg ikke hadde en vanlig mamma og pappa, for at vi måtte passe på oss selv og for det ble som det ble, sier Maria Aas-Eng.

- Han der gifter du deg med



Uten morfarens støtte, vet ikke Aas-Eng om livet hadde blitt så fint som det er i dag. For til tross for den vonde barndommen, føler hun seg ofte heldig.

Heldig fordi hun har fått drømmejobben, og heldig for at hun endelig har fått den familien hun ønsket seg, i mannen Even, hans nære familie og gode venner.

Even Aas-Eng er gründer og forfatter. Paret møttes på jobb i India, da de var tidlig i 20-årene. Reisebyrået de begge jobbet for hadde blitt kjøpt opp av et indisk selskap, og for en periode ble de flyttet til avdelingen i New Dehli.

- Vi ble etter hvert kjærester, men jeg jobbet veldig mye. Plutselig sa det stopp, jeg gikk rett og slett i bakken. Gikk ned 16 kilo og kollapset.

Aas-Eng ble innlagt på sykehus. En av kveldene hun lå på sykehuset, sa hun til Even: «Jeg må hjem. Nå.»

- Even booket flybillett til meg, men da jeg våknet neste morgen innså jeg at jeg ikke hadde sjans til å komme meg hjem til Sverige på egen hånd. Da viste det seg at Even hadde booket en billett til seg selv også, så han fløy meg hjem, tok meg med til morfar og dro tilbake til New Dehli. Etter han dro så morfar på meg og sa: «Han der gifter du deg med».

Superparet



Hun fulgte morfarens råd. I dag kan Aas-Eng smile av minnet om å nærmest bli båret hjem til morfar av sin nye kjæreste, for i dag vet hun jo at ting ble bedre. Mye bedre.

- Når du har vært gjennom så mye som det jeg har, så blir små problemer, som kanskje er store for andre, ikke så store for meg. Når ting har vært tungt så har jeg funnet styrke i at jeg har vært med på ting som har vært verre. Selv når det er jævlig mørkt, så vet jeg at det blir bedre.

- Ofte er det slik at barn som har blitt utsatt for grov omsorgssvikt, sliter med å etablere trygge relasjoner som voksen. Men det virker som om du har klart det også?

- Ja, men jeg tror nok at det er mye Evens fortjeneste at forholdet holdt i starten. På grunn av min bakgrunn, og den usikkerheten og utryggheten jeg hadde i meg, så var jeg nok litt spesiell å leve med i begynnelsen. Men det ble bare bedre og bedre, og Even hadde tydeligvis bare bestemt seg for at det skulle bli oss to.

- I Kampanje omtales dere som et «superpar». Er dere det?

- Jeg vet ikke. Vi er nok ikke mer superpar enn andre, men vi har det veldig bra sammen. Jeg er godt fornøyd, sier Aas-Eng og ler.

SUPERPAR: Maria og Even Aas-Eng har vært kjærester i snart 20 år. De jobber begge lange dager, men tar seg alltid tid til å tilbringe kvalitetstid sammen før de legger seg.

Personlig og observant



Noe av det Aas-Eng er mest stolt av i sin karriere så langt, er å ha blitt kåret til «Norges mest populære leder» i 2017. Målingen ble utført av Mediabemanning, som hadde spurt 1.122 bransjefolk om blant annet lønn, fag og forventninger til året.

- Man jobber jo ikke for å bli populær, men jeg har jobbet veldig med lederskapet mitt. Jeg vil skape gode arbeidsmiljø, gode arbeidsplasser og mulighet for utvikling. Hvis folk liker å gå på jobb, er de også med på å skape gode resultater.

Hun beskriver seg selv som en «veldig tydelig og direkte sjef, som stiller sykt høye krav til sine kolleger».



- Samtidig er jeg veldig observant når det gjelder mine kolleger. Jeg bryr meg om hvordan de har det på jobb, men også privat. Jeg blir veldig personlig tilknyttet mine kolleger.

- Kvinner har en mykere side



Aas-Eng troner på toppen av topp 5-lista i kåringen som eneste kvinne. 80 prosent av de beste lederne i Norge er altså menn, ifølge kåringen, med Pelle Stensson (Carat) på andreplass, Paal Fure (Dentsu Aegis) på tredje, Preben Carlsen (Trigger) på fjerde og Gard Steiro (VG) som nummer fem.



- Det er nok fordi det er veldig få profilerte kvinner i bransjen, men det kommer flere. Vi jobber i en bransje hvor det er veldig mange kvinner, men på toppen er det flest menn. Men jeg tror det vil endre seg, neste år er det nok flere kvinner på topp 5-lista.

- Er det forskjell på en kvinnelig og en mannlig leder?

- Absolutt. Vi er jo ulike, så vi leder også på ulike måter. Vi kvinnelige ledere er kanskje dyktigere på å skape gode arbeidsmiljø, og jeg tror kanskje vi har en mykere side.

- Jeg har hørt flere kvinnelige ledere si at de følte de måtte tilegne seg typiske mannlige egenskaper, som å spisse albuene og være tøffere i prioriteringene, for å bli tatt på alvor som leder. Er det slik at kvinner må oppføre seg mer som menn for å lykkes?

- Absolutt ikke. Da går man på kompromiss med seg selv. Man skal ha den stilen man har, enten du er mann eller kvinne. Det er viktig å være seg selv som leder, hvis ikke blir man fort gjennomskuet.

VÆR DEG SELV: Maria Aas-Eng har vært leder i snart 20 år og mener det er viktig å være seg selv - hvis ikke blir man fort gjennomskuet.

- Menn kjører bare på



Aas-Eng tror kåringen av henne som den mest populære lederen i Norge, viser at det skjer en positiv utvikling i Norge når det kommer til å få flere kvinner inn i lederstillinger.

- Tror du vi har få kvinnelige ledere fordi kvinner ikke vil bli ledere eller fordi kvinner ikke får de samme mulighetene?

- Begge deler. Det er nok mange kvinner som får muligheten, men som ikke tør å ta den. Vi tenker mer etter og er mer analytiske på egne vegne. Greier vi den jobben, liksom? Menn kjører bare på. Vi kvinner burde vært litt mer som Pippi, tenkt at «dette har jeg ikke gjort før, men det klarer jeg sikkert».

- Har menn og kvinner det samme utgangspunktet og de samme mulighetene for å lykkes i næringslivet i Norge i dag?

- Ja, det mener jeg vi har.

Mektigste kvinne i reklame-Norge



Aas-Eng ble headhuntet til Red for rundt fire år siden. Da hadde hun allerede en jobb hun trivdes godt i, men ble overtalt av gründer Nils Røang til å ta over som leder for det som da het Red Media Consulting.

I fjor omorganiserte selskapet, slo sammen fem byrå til ett og ansatte Aas-Eng som administrerende direktør for det som nå heter bare «Red». Navnet, lokalet og alle sine ansatte skal de beholde, til tross for at de nå blir en del av Dentsu Aegis.

- Vi skal fortsatt være relativt selvstendige, men nå får vi større finansielle muskler, samtidig som vi får ta del i deres nettverk og får tilgang på globale merkevarer. Det har vært flere innom her og spurt om å få kjøpe oss, men det har ikke passet. Dentsu Aegis er relativt like Red, og det ble tidlig i prosessen klart at dette kommer til å fungere veldig godt.

- Dere skal omsette for 3,7 milliarder kroner i året. Mange vil kunne omtale deg som en av norsk reklamebransjes mektigste kvinner. Hvordan forholder du deg til det?

- Jeg forholder meg ikke så mye til det. Men samtidig er det slik at den tittelen jeg nå har, kan være med på å inspirere andre kvinner til å gå i samme retning. Og det kan jeg like!

MEKTIG KARRIEREKVINNE: - Tittelen jeg har nå kan være med på å inspirere andre kvinner til å gå i samme retning. Og det kan jeg like, sier Maria Aas-Eng.

Tror ikke hun vil angre



Som de aller fleste andre ledere, sier Aas-Eng at ingen dager på jobben er like. Men når hun forlater jobben, har hun et fast rituale med ektemannen.

- Uansett hvor sent det er så lager vi middag sammen og prater om dagen har vært. Det er viktig for oss.

For dagene blir som regel lange. 10-timersdager er normalen for begge to, og da er de nødt til å prioritere. Det typiske, norske A4-familielivet, har på mange måter blitt prioritert bort.

- Even og jeg har aldri sagt at vi ikke skal ha barn, men nå har jeg fylt 40 år, og jeg tror ikke det skjer. Det er ikke lett å kombinere vårt liv med barn, for hvis vi hadde blitt foreldre, ville barna blitt den absolutt største prioriteten for oss. Da kan man ikke sitte på kontoret i ti timer hver dag.

- Hvis jeg var venninna di, ville det vært vanskelig for deg å finne tid til å ta et glass vin med meg?

- Nei, det skulle jeg funnet tid til. Jeg har noen få gode venner som jeg prioriterer. I tillegg prioriterer jeg alltid Even og hans familie. Ja, jeg tilbringer mesteparten av tiden på jobben, men jeg kan ikke være en person som ikke bryr meg om mine nærmeste.

- Man leser jo ofte om de som skal dø, enten de er gamle eller unge, og som får spørsmål om de angrer på noe. Da sier de gjerne at de angrer på at de jobbet så mye. Er du redd for at du skal sitte med slike tanker på slutten av livet?

- Nei, det er jeg ikke. Jeg får så mye glede av jobben min. Innimellom er det tøft og innimellom jobber jeg kanskje litt mye, men jobben er livet mitt og hobbyen min. Jeg føler meg heldig.

