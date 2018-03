Mark Zuckerberg erkjenner at Facebook har gjort feil

Facebook-grunnleggeren lover å ta grep.

NEW YORK (Nettavisen): Mark Zuckerberg erkjenner onsdag at det er gjort feil i Facebook i forbindelse med datasikkerheten.

- Vi har et ansvar for å beskytte deres data, og hvis vi ikke klarer det, fortjener vi ikke å ha dere som brukere. Jeg har jobbet med å forstå nøyaktig hva som er skjedd og hvordan vi kan sørge for at dette ikke skjer igjen, skriver Zuckerberg i en lang post på Facebook.

Selskapets aksjekurs har falt kraftig etter at det ble kjent at Facebook har solgt personopplysninger videre til en tredjepart, Cambridge Analytics, som har brukt dette til å lage personlige profiler av rundt 30 millioner amerikanere for å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Zuckerberg mener at Facebook allerede har gjort grep for flere år siden som kan brukes for å forhindre at dette skjer igjen.

- Men vi har gjort feil og det er mer arbeid å gjøre. Nå må vi gjøre det, skriver han.

Ifølge Zuckerberg samarbeider Facebook nå med myndighetene som etterforsker saken. Han skriver at Facebook selv vil etterforske alle apper som har hatt tilgang til store datamengder før man reduserte tilgangen til informasjon i 2014.

- Vi vil utestenge alle utviklere som ikke går med på en grundig revisjon. Hvis vi kommer over utviklere som har misbrukt personlig informasjon, vil vi utestenge dem og informere alle som er påvirket av disse appene, skriver Facebook-grunnleggeren.

I tillegg vil Facebook begrense tilgangen til informasjon, for eksempel gjennom å fjerne utvikleres tilgang til brukernes personlige informasjon dersom appen deres ikke er blitt brukt av en bruker på tre måneder. I tillegg vil Facebook redusere tredjeparters tilgang til din informasjon til kun å være ditt navn, profilbilde og mailadresse, skriver Zuckerberg.

- I løpet av den neste måneden, vil vi vise alle et verktøy øverst i nyhetsfeeden hvor du ser hvilke apper du har brukt og en enkel måte å fjerne disse appenes tilgang til din informasjon. Vi har allerede et slikt verktøy i innstillingene dine, og nå vil vi plassere dette øverst i nyhetsfeeden slik at alle ser dette, forteller Zuckerberg.

Han la ut posten sin bare noen minutter før børsens stengetid i USA. Onsdag gikk Facebook-aksjen opp 0,77 prosent eller 1,29 dollar til 169,44 dollar. Så sent som fredag i forrige uke var kursen oppe i 185 dollar.





