Mark Zuckerbergs verdi stiger kraftig mens han svarer Kongressen

Aksjekursen til Facebook har steget over seks prosent mens toppsjefen har blitt grillet i Kongressen.

NEW YORK (Nettavisen): Før Mark Zuckerberg troppet opp i den amerikanske Kongressen for å svare på spørsmål om hvordan Facebook endte opp med å selge personlig informasjon om sine brukere til Cambridge Analytica, var aksjekursen til Facebook på 157,70 dollar.

Etter at Zuckerberg er blitt grillet av eldre menn med begrenset datakunnskap om hvordan Facebook tjener penger uten å ta betalt av brukerne (de selger annonser), hvorfor de plutselig ser sjokoladeannonser overalt på Facebook, om Facebook er et monopol, om Facebook spionerer på e-poster de sender via Whatsapp (Eh … say what?) og om senatorene har så mange venner som de tror at de har, ligger aksjekursen til Facebook over seks prosent høyere.

I skrivende stund omsettes Facebook-aksjen for 167,99 dollar.

Mark Zuckerbergs beherskede svar på spørsmålene fra senatorene står i skarp kontrast til da han ble grillet under All Things D-konferansen i 2010, skriver Market Watch. Den gang snublet Zuckerberg i ordene og måtte dra ned hetten for å tørke svetten som rant under de skarpe lysene på scenen.

Som Tom Gara i Buzzfeed News skrev på Twitter: Facebook-aksjen steg 4,5 prosent på nyheten om at USA styres av folk som fremdeles eier videospillere.

Dette må imidlertid ikke tolkes som at Zuckerberg kan ta lett på høringene i Kongressen. Det er straffbart med inntil fem års fengsel å lyve eller bevisst villede Kongressen under slike høringer.

Under onsdagens sesjon svarte Mark Zuckerberg «ja» på spørsmål om hans egen personlige informasjon var inkludert i datasalget til «skadelige tredjeparter». Han fortalte også at han mener at lovregulering av den industrien hvor han er en stormakt, er noe som nødvendigvis må komme.

- Internett vokser i betydning over hele verden. Jeg tror det er uunngåelig at det kommer en slags lovregulering. Min holdning er ikke at det ikke bør lovreguleres, men at man må være forsiktig med hva slags lover som innføres, sa Zuckerberg.

Sen. Hatch: "If [a version of Facebook will always be free], how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?"

Mark Zuckerberg: "Senator, we run ads." https://t.co/CbFO899XlU pic.twitter.com/bGKWks7zIk — CBS News (@CBSNews) 10. april 2018

FACEBOOK-SJEFEN Mark Zuckerberg ankommer Kongressens høring på Capitol Hill.

Han uttalte noe lignende forrige måned, i et intervju med CNN, da han trakk fram åpenhet rundt annonsekjøp som noe han ønsker lovregulert.

På spørsmål fra kongressmann Frank Pallone fra New Jersey om han kunne svare «ja» eller «nei» på om Facebook vil forplikte seg til å endre brukerinnstillingene for å minimere datainnsamling så godt det lar seg gjøre, var Zuckerberg ikke like imøtekommende.

- Dette er et komplisert tema som fortjener er enn et svar på ett ord, sa Zuckerberg.

Mest sett siste uken