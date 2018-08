Massivt fall for Bitcoin og andre kryptovalutaer

Digitale penger taper seg kraftig i verdi.

I løpet av natten har store summer forduftet fra kryptovaluta-markedet. Rundt klokken 22 i natt startet et fall som har kuttet verdien på Bitcoin med rundt 500 dollar, fra ca 7000 til 6500. På det laveste var prisen 6400 dollar.

I praksis betyr det at den totale verdsettelsen av Bitcoin har blitt redusert med rundt 10 milliarder dollar - rundt 82 milliarder kroner.

Prisutviklingen i natt tyder på at det er mange som har solgt unna på stop-loss ved 7050, 6900 og 6700 dollar.

Med nattens fall er nær hele veksten i Bitcoin-markedet siden starten av sommeren borte.

Og det er ikke bare Bitcoin som faller: En oversikt fra CoinMarketCap viser at kun to av de 100 mest verdifulle kryptovalutaene har økt i verdi det siste døgnet.

Fallet skjer bare timer etter at nettsiden Coindesk publiserte en sak der de mente at fallet til kryptovalutane var over, og at det var tegn på at prisene igjen skulle stige.

Det er ikke publisert noen større nyheter som kan forklare fallet utover spekulasjon. Det har derimot de siste ukene vært stadig flere som har uttalt seg negativt om Bitcoins levedyktighet.

Ifølge Digiconomist har strømforbruket som skal til for å holde bare Bitcoin i gang nå passert 73 TWh i året, mer enn det totale strømforbruket til Østerrike.

