May, Merkel og Macron mener EU må være klar til å reagere på amerikansk toll

EUs tre største økonomier, Tyskland, Storbritannia og Frankrike, er enige om at EU må reagere raskt hvis unionen blir rammet av amerikansk toll.

– EU må være klar til å reagere, effektivt og raskt, heter det i en uttalelse fra kontoret til Frankrikes president Emmanuel Macron.

I en lignende uttalelse fra kontoret til Tysklands statsminister Angela Merkel heter det at de tre landene er enige om at USA ikke bør iverksette slike handelstiltak mot EU, men at hvis det skjer, så er unionen fast bestemt på å forsvare sine interesser innenfor det multilaterale handelsreglementet.

Verken Macron eller Merkel utdyper hva EU kan komme til å gjøre.

Uttalelsen søndag kommer dagen etter en telefonsamtale mellom Macron, Merkel og Storbritannias statsminister Theresa May.

USA innførte i mars 25 prosent importtoll på stål og 10 prosent toll på aluminium, men har gitt EU unntak fram til 1. mai. Det har foreløpig ikke kommet tegn til at unntaket vil bli forlenget.

Tollavgiftene er først og fremst myntet på billig stål og aluminium fra Kina, og EU mener at unionen ikke bør bli straffet for hva kineserne gjør.

Norge har ikke fått unntak fra de nye tollavgiftene.

(©NTB)

Mest sett siste uken