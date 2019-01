May vil reforhandle brexit

Storbritannias statsminister Theresa May ber Underhuset om å gi henne mandat til å gjenåpne forhandlingene med EU.

Det er brexitavtalens kontroversielle løsninger for Nord-Irland statsministeren nå ønsker nye forhandlinger om.

May varsler at hun vil kreve endringer i selve avtaleteksten for å svare på britiske parlamentarikeres bekymringer.

– Det jeg snakker om, er ikke noen ny brevveksling, men betydelige og juridisk bindende endringer i utmeldingsavtalen, sa May i Underhuset tirsdag ettermiddag.

Dette vil bety gjenåpning av utmeldingsavtalen. Dette er noe det er svak appetitt for hos EU, ifølge May.

– Men jeg mener jeg kan sikre en slik endring før vi går ut av EU.

For å sikre seg den ryggdekningen hun trenger, ber May nå de folkevalgte om å stemme for et vedtaksforslag som skal opp til avstemning i Underhuset tirsdag kveld. Det skal gi henne det mandatet hun trenger for å kunne gå tilbake til Brussel.

Forslaget er ført i pennen av sir Graham Brady og støttes allerede av et stort antall folkevalgte.

I forslaget stilles det krav om at brexitavtalens nåværende løsninger for Nord-Irland må erstattes med «alternative ordninger» for å sikre mot en hard grense mellom Irland og Nord-Irland.

EU-siden har så langt utelukket reforhandling av selve utmeldingavtalen.

