McDonalds åpner 20 nye restauranter i Norge

I løpet av de fem neste årene skal McDonald's åpne 100 nye restauranter i Norden.

McDonald's planlegger å åpne 100 nye restauranter i Norden i løpet av de neste fem årene - og 200 nye i løpet av de neste ti årene.

20 av disse 100 restaurantene skal legges til Norge. Så langt ønsker selskapet kun å avsløre beliggenheten til tre av de nye restaurantene.

– McDonald’s i Norge går en lys fremtid i møte, og jeg er veldig fornøyd med at Guy Hands deler våre vekstambisjoner. Vi har allerede startet ekspansjonen med åpningen av vår nye restaurant på Sola i mars. Neste ut er Svinesundparken i midten av august, og Rygge mot slutten av året, sier administrerende direktør for McDonald's i Norge, Pia M. Mellbye, i en pressemelding.

McDonald's sin utvidelse vil bety rundt 5.000 nye arbeidsplasser i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Det har vært en sunn markedsvekst på tvers av alle landene og vi ser et stort potensiale for vekst i alle de fire markedene i Norden, sier Christer Åberg, Group CEO for McDonald's Norden.

Åberg sier videre at McDonald's i dag serverer 150 millioner gjester hvert år i Norden. Målet er å nå 200 millioner gjester.

Mest sett siste uken