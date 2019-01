MDG: Dropp bilen, få ett års gratis transport i bytte

Leverer du bilen til vraking eller salg, vil MDG at du i retur skal få ett års gratis bruk av kollektivtransport og ett år med gratis bildelingstjeneste.

– Vi ønsker å gjøre det enklest mulig å velge miljøvennlig i Oslo. Derfor vil vi gi en gulrot til de som vil bytte ut bilen: Vi vil gi støtte til et år med gratis kollektivtransport og et år med gratis bildeling til de som leverer inn bensin eller dieselbilen sin, eller selger den, sier Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Dagbladet.

Forslaget er fremmet i partiets programkomité i Oslo og skal behandles i mars.

Les også: MDG-byråd slakter Høyres parkeringsplaner i Oslo

Forslaget tas godt imot i Oslo Frp, som mener at det er lurt å satse mer på bildeling. Fraksjonsleder Aina Stenersen sier imidlertid at løsningen krever lavere parkeringskostnader, noe hun tviler på at MDG ønsker. Hun mener også at miljøpartiet burde ha gjort mer for kollektivtransporten i Oslo.

– Prisene er fortsatt for høye, særlig på enkeltbilletter og på månedskort. En ting er å få folk til å sette bort bilen, en annen ting er å ha et godt nok kollektivtilbud i erstatning, sier hun.