MDG-politiker Bastholm: - Synd at nordmenn sparer penger på mat for å reise til syden

MDGs Une Aina Bastholm mener det er synd at man i Norge sparer penger på å kjøpe mat for å ha penger til å reise til syden.

Bastholm, som er stortingsrepresentant og Miljpartiet De Grønnes nasjonale talsperson, har foruten klima også landbruk og primærnæringene som hjertesaker.

Bastholm mener det er viktig å endre på nordmenns forhold til matvarepriser. Det forteller hun til Nationen (krever abonnement) torsdag.

- Vi har blitt litt skakkjørt med tanke på pris. Det er litt synd at man i Norge sparer penger på å kjøpe inn mat for å ha penger til å reise til syden på sommeren. Det er litt kulturelt hvor man velger å legge igjen pengene sine, og det er en kultur det er mulig å endre på, sier hun til Nationen.

Hun fremehver at MDG vil styrke de mindre brukene i norsk landbruk. Hun mener norsk landbrukspolitikk har blitt mer og mer sentralisert, og en husdyrproduksjon som i for stor grad baserer seg på importerte ressurser.

Basthol mener at ved satse på mindre og mellomstore får man både utnyttet norske fôrressurser og en spredt matproduksjon gjør at man er mindre sårbar for klimatiske endringer i deler av landet.

Hun mener også at selvforsyningsgraden i Norge skulle vært mye høyere enn den er i dag. Blant annet tror hun at matproduksjon andre steder i verden er i ferd med å bli mer sårbar og hun sammenligner matsikkerhetstrusselen med trusselen fra terror.

