MDG vil avskaffe cruisetrafikk til Oslo

Oslo MDG vil stoppe all cruisetrafikk til Oslo.

- Oslo MDG går inn for å avskaffe cruisetrafikk til byen! skriver MDGs Eivind Trædal på sin FB-side.

Dette er stikk i strid med Oslos målsettinger og noe helt annet enn hva MDG uttalte í august.

I 2018 er det forventet totalt 98 cruiseanløp i Oslo, og Oslo Havn forventer en økning på 20 prosent i 2019 (les egen sak).

Miljøpartiet De Grønne ønsker nå at det skal bli null fordi de er dårlig for miljøet og klimaet. Tidligere har regjeringen gått inn for å begrense trafikken i enkelte norske fjorder (les egen sak).

TRÆDAL: MDGs Eivind Trædal konstaterer at cruise er den mest forurensende formen for turisme.

- I framtiden tror jeg folk kommer til å riste på hodet over at vi lot gigantiske cruisebåter blokkere noen av de flotteste områdene langs sjøen i sentrum. På tide med cruisefritt byliv! skriver han.

Forslaget ble vedtatt som resolusjon på representantskapsmøte i onsdag kveld.

- Cruisebåtene er kanskje den mest forurensende formen for turisme, det gir relativt lav avkastning sammenlignet med annen turisme, og tar enormt mye plass, både i form av båter og busser.

Trædal foreslår at Oslo heller skal satse på flere badeanlegg, småbåter og annen hygge langs fjorden, samt raskere og grønnere ferger til Europa.

Dette er altså noe helt annet enn hva Oslo kommune og MDG sa i august.

Motsatt av dagens målsetting

Oslo Havns direktør Ingvar M. Mathisen har som målsetting å føre Oslo opp i «elitedivisjonen» av norske cruisedestinasjoner.

Det skal vi oppnå gjennom et langsiktig og målrettet samarbeid blant annet med Visit Oslo, sa han i august.

Dengang sa også MDG at det ikke var aktuelt å forby cruisetrafikken, men at miljøproblemet skulle løses på en annen måte.

– Forbud er ikke en aktuell problemstilling nå. Vi skal få på plass landsstrøm, som vil kutte utslippene drastisk og redusere miljøavtrykket. Om tiden viser at det ikke er nok for å oppfylle klimapolitikken vi er forpliktet til, må vi selvsagt se på nye tiltak, sa nestleder Pål Thygesen i Oslo MDG til Aftenposten i august.

THYGESEN: Pål Thygesen er nestleder i MDG i Oslo.

- Vi ville være mer ambisiøse



- I august uttalte jeg meg på bakgrunn av den politikken som da var vedtatt i MDG. Etter det har vi hatt en demokratisk prosess i partiet om å endre standpunkt. Jeg har selv vært pådriver for å være mer ambisiøse, sier Thygesen til Nettavisen.

- Vi har jobbet med dette vedtaket siden i sommer. Det har jeg selv vært med å forberede og være initiativtaker til, sier nestlederen.

Han sier at selv om landstrøm hindrer skipene i å forurense når de ligger ved kai, vil de likevel forurense til og fra Oslo.

- Cruisetrafikken er en lite bærekraftig form for turisme. Det er dårlig både for klima og for miljøet i Oslofjorden. I tillegg legger disse turistene igjen relativt lite penger i Oslo. Vi vil heller at turistene som kommer hit skal bo på hotell, sier han.

Men tilbake til miljøperspektivet:

- Fjorden er trang, skipene tar mye plass og gir utfordringer med gråvann. Vi ønsker derfor at de store skipene skal ha et klart nytteperspektiv. Derfor har vi også vedtatt at vi bør bygge ut høyhastighetstog til Stockholm og København, sier Thygesen.

-Hvis det engang i fremtiden blir mulig å lage elektriske cruiseskip, så er materiale i batteriene også begrensede ressurser som bør brukes i fergetrafikk, sier han.

