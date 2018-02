Megastup for Wells Fargo på børsen

Børsen reagerer på straffen fra Federal Reserve mot Wells Fargo.

NEW YORK (Nettavisen): Wells Fargo har svindlet kundene sine i stor utstrekning, noe som ble avslørt i 2016. Over to millioner falske kontoer ble opprettet, slik at banken kunne kreve nye avgifter fra kundene.

Etter at praksisen ble avslørt, sparket banken 5300 ansatte i den første oppryddingsrunden. Administrerende direktør John Stumpf «pensjonerte seg» med en sluttpakke verdt 1,1 milliarder kroner. Så kom det for dagen at Wells Fargo til alt overmål hadde sparket ansatte som varslet bankledelsen om svindelen.

Wells Fargo fikk 1,5 milliarder kroner i bot.

I forrige uke ble det kjent at Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, har besluttet å sette et tak for hvor mye Wells Fargo får lov til å vokse i størrelse. Myndighetene forbyr banken å vokse seg større enn sine totale eiendeler ved slutten av 2017 inntil «tilstrekkelige forbedringer» er gjort, skriver CNBC.

- Vi er overrasket over dette, med tanke på hvor mye penger, tid og energi selskapet har lagt ned i å rette opp salgspraksisproblemene som ble avslørt på tampen av 2016, skriver analytiker Gerard Cassidy.

Han reduserer sitt prismål for Wells Fargo-aksjen fra 65 til 50 dollar. Analytikerne hos Keefe, Bruyette & Woods sender også forventningene til storbanken, fra 70 til 63 dollar.

Wells Fargo mener at straffen fra Federal Reserve kan redusere overskuddet i 2018 med opptil tre milliarder kroner, skriver Market Watch. Banken tjente 173 milliarder kroner i 2017.

Snaut to timer ut i mandagens handel på børsen i New York, er aksjekursen til Wells Fargo ned 4,86 dollar til 59,24, hvilket representerer en nedgang på hele 7,6 prosent. Hittil i februar har den totale aksjeverdien til Wells Fargo falt med 230 milliarder kroner.

Børsindeksene i USA har også falt mandag. Dow Jones er klokken 20.15 mandag (norsk tid) ned hele 1,54 prosent, Standard & Poor 500 ligger på minus 1,34 prosent og Nasdaq på minus 0,87 prosent.

