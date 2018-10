Megler mistet jobben etter romanse med eiendomsmilliardær

Selskapet mener eiendomsmegleren har begått brudd på eiendomsmeglerloven ved ikke å ha opplyst om romansen med milliardæren.

Eiendomsmegleren i Privatmegler-kjeden ble avskjediget i september 2018, skriver DN (krever abonnement). Årsaken skal være et tidligere forhold hun har hatt til eiendomsmilliardær Borger Borgenhaug, mulig brudd på eiendomsmeglingsloven om egenandel og påbud om å opplyse om egeninteresse, skriver avisen.

Ifølge kjennelsen var de to på stevnemøter høsten 2017, skriver DN. Selskapet viser til at hverken arbeidsgiver eller kunder ble informert om eiendomsmeglerens forhold til Borgenhaug og at vilkårene for saklig oppsigelse er oppfylt, skriver DN.no.

Eiendomsmegleren mener dette ikke er grunnlag for oppsigelsen. Hun har saksøkt Privatmegleren med krav om å beholde jobben inntil saken er avgjort i retten, og har av tingretten fått medhold.

– Hele saken fortoner seg for meg som absurd, sier eiendomsutvikler Borger Borgenhaug ifølge DN.

Eiendomsmegleren sier også hun ikke har handlet eiendommer der Borgenhaugs Axer Eiendom er utvikler eller part, eller vært ansvarlig eller kundekontakt ved oppdrag i disse tilfellene. Hun sier også til DN at hun har opplyst om forholdet fra allerede første gang hun ble invitert med ut med Borgenhaug.

– Vi har på vegne av vår klient tatt ut søksmål mot selskapet, og bedt om kjennelse for umiddelbar gjeninntreden i stillingen. Etter vårt syn har arbeidsgiver opptrådt kritikkverdig og feil. Tingretten har gitt medhold i begjæringen om gjeninntreden, og det er sentralt for oss, sier advokat Jarl Borgvin Dørre i advokatfirmaet Hjort til DN.

DN har vært i kontakt med administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren, som ikke ønsker å kommentere det rettslige i denne saken på grunnlag av at den er i en prosess.

