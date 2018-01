Mener Donald Trump gjør en tabbe ved å bytte sentralbanksjef

Visedirektør Frederick Cannon hos investeringsbanken KBW tror at den amerikanske sentralbanken lettere vil begå feilvurderinger nå.

NEW YORK (Nettavisen): Jerome Powell sikret seg tirsdag nok stemmer i Senatet – avstemningen endte 85-12 i hans favør – til å bli bekreftet som den neste sentralbanksjefen i USA.

Powell overtar for Janet Yellen i februar.

Yellen blir den første sentralbanksjefen siden slutten av 1970-tallet som ikke får sitte i minst to perioder.

Mens de fleste sentralbanksjefer er økonomer, har Powell bakgrunn som advokat. Han har tidligere vært i Finansdepartementet og arbeid med risikokapital hos Carlyle Group, Severn Capital Partners og Global Environmental Fund.

- Risikoen for at sentralbanken gjør feil, har økt. Årsaken er at den har mistet to av de dyktigste monetære økonomene på jordkloden i Janet Yellen og Stanley Fischer (visesentralbanksjef fram til oktober i fjor, red.anm.), sier visedirektør Fredrick Cannon hos Keefe, Bruyette & Woods til Nettavisen.

- Du bytter ut Janet Yellen med en …, fortsetter Cannon og lar setningen henge i lufta.

- … Med en advokat …

Det er tydelig at KBWs visedirektør er lite imponert over president Trumps beslutning.

- Som et resultat av dette, er den erfaringen som var der blitt borte. Det er vanskelig å forutse hvor feilene vil komme, men jeg vil hevde at risikoen har økt betydelig for at man enten strammer til for mye eller for lite, fortsetter Cannon.

JEROME POWELL overtar som sentralbanksjef i USA.

VISEDIREKTØR Frederick L. Cannon i Keefe, Bruyette & Woods.

Sentralbanken hadde ikke behov for denne utskiftningen, mener han.

- Yellen har gjort en fin jobb, men de byttet henne ut med en de tror er ganske lik bare for å gjøre en endring. Jerome Powell har ikke den samme robuste bakgrunnen innenfor monetær politisk teori som Yellen har, sier Frederick Cannon til Nettavisen.

Investeringsbanken KBW tror styringsrenten vil bli hevet 1-3 ganger i løpet av 2018. I sin projeksjon for året, har KBW tatt utgangspunkt i én renteøkning.

