Mener idrettsprofiler tar seg til rette i strandsonen

(Estate): «Gjennom befaringer og gjennomgang av kommunens flyfoto av deres eiendom har vi registrert flere mulig ulovlige forhold.»

Det skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i et brev som er stilet til både tidligere alpinist Kjetil Andre Aamodt og snowboarderen Terje Håkonsen, skriver Estate Nyheter. De er naboer i Admiral Børresens vei på Bygdøy – ikke langt unna Norsk Maritimt Museum.

PBE skal blant annet ha oppdaget tre flytebrygger med og uten landfeste til landbryggeanlegg, miniballbane, brygge- og platting i sørvest og et oppsatt gjerde i strandsonen.

– Tiltakene er i strid med kommunens vedtak og reguleringsplanen på eiendommen, samt plan og bygningslovens forbudsbestemmelse mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det stilles også spørsmål ved om lagring av båter med stativ kan hindre allmenn ferdsel og på denne måten være ulovlig, heter det i brevet.

Plan- og bygningsetaten har studert flyfoto av eiendommen.

Den kommunale etaten skiver også at en sterk befolkningsvekst i Oslo og arealknapphet setter krav til byens rekreasjonsarealer, og at «arealene for ferdsel langs sjøen blir stadig utfordret av tiltak som i økende grad privatiserer strandsonen».

– Oppfølging av ulovligheter og ulovlige stengsler i strandsonen er en viktig del av kommunens arbeid, fastslår PBE i brevet.

For å følge opp bystyrets vedtak om å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for allmennheten, har kommunen opprettet et Strandsoneprosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og PBE.

– Strandsoneprosjektet har nå igangsatt aktiv oppfølging av strandsonen blant annet på Bygdøy, Malmøya og Rambergøya. Enkeltsaker i andre områder vil også bli prioritert, skriver PBE i brevet.

Etaten påpeker at dersom Aamodt og Håkonsen retter opp «de ulovlige forholdene», vil de unngå pålegg og tvangsmulkt.

Kjetil Andre Aamodt har ikke lest det nevnte brevet når Estate Nyheter ringer ham.

– Brygga er i alle fall godkjent, og ballbanen er ikke permanent – det er bare lek og moro, og det er vel ikke ulovlig. Men hvis det er noe annet som ikke er riktig, så skal vi selvsagt rette opp det, sier han.

