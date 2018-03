Mens demokratene feiret Obama, kuppet Chris Jankowski USA for republikanerne

Hylles som et geni.

NORTHAMPTON (Nettavisen): Selv åtte år etter at hans briljante plan for å gi republikanerne makten over lovgivende forsamlinger i delstater over hele USA ble en dundrende suksess, er Chris Jankowski er relativt ukjent navn.

Det er kanskje en fordel. Liberale amerikanere er sinte og energiske etter Donald Trumps seier i presidentvalget i 2016 og vil neppe like å høre hva Jankowskis plan gikk ut på.

Den kan forklares med ett ord: «Gerrymandering».

- Dette er mesterlig politikk. Etter valget i 2008, mens han drakk en kopp kaffe og leste The New York Times, innså han at republikanerne burde fokusere på å vinne de lovgivende forsamlingene i delstatene før folketellingen i 2010. Når du kontrollerer dette, kontrollerer du omleggingen av distriktsinndelingene. Når du kontrollerer det, kan du kontrollere Kongressen, sier David Daley, som har skrevet bok om dette, til The Philadelphia Citizen.

Daley sammenligner i sin bok – «Rat F*cked: Why Your Vote Doesn’t Count» – denne strategien med «Moneyball»-taktikken som Billy Beane brukte for å løfte baseballaget Oakland A’s til toppen av Major League Baseball med små ressurser. «Moneyball» er blitt et kjent begrep i idrettens verden og både brukes og misbrukes når det snakkes om hvordan dataanalyser utnyttes til å skape sportslige fordeler.

Podkast: David Daley gjester «Korrespondentene»:

Utviklingen av «big data» ga politikerne informasjon og verktøy som Jankowski brukte til å finne ut hvordan man gjennom å tegne opp inndelingen av distriktene på nytt, kunne samle flest mulig demokrater i én valgkrets, for å gjøre det enklere for republikanerne å vinne flere andre selv om de får færre stemmer.

Skittent? Det kan hende. Lovlig? Definitivt. Iallfall her i USA.

Vant et helt tiår



- Jeg vet at dette virker ellevilt for europeere og folk i andre demokratier. Vi er omtrent det eneste demokratiet i verden som lar politikerne få plukke ut sine egne velgere, sier David Daley til Nettavisen.

Vi sitter i spisestua hans i Haydensville utenfor Northampton i Massachusetts. Daley har engasjert seg i gerrymandering i årevis og snakker mer enn gjerne om det med en journalist fra Norge. Han snakket også nylig om dette i det satiriske TV-showet «The Opposition with Jordan Klepper» på Comedy Central.

FORFATTER: David Daley har gitt ut bok om gerrymandering.

- Det er en komplisert prosess. Hvert tiende år, etter en ny folketelling, tegner vi om valgdistriktene for å ta hensyn til endringer i befolkningstallene på en ny måte. Vi har en rar greie i systemet, noe republikanerne innså i 2010, som gir partiet med flertall lov til å tegne linjene selv. Dette har foregått i veldig lang tid. Du kan spore det helt tilbake til vår aller første kongress, der Patrick Henry forsøkte å tegne James Madison ut av et kongressete i Virginia, forklarer Daley.

- Hvor kommer det underlige navnet «gerrymandering» fra?

- Navnet kommer fra en guvernør her i Massachusetts, som het Albert Gerry, som i 1812 tegnet delstatens senatsdistrikt rundt Boston på en måte som fikk en avistegner som så dette til å sammenligne det med en salamander. Slik ble «gerrymander» født.

Flere rettssaker



Flere steder i USA pågår det rettsprosesser fordi demokrater mener at republikanere har endret inndelingene av valgdistriktene på grunnlovsstridig måte. I Pennsylvania vant de fram – der kom delstatens høyesterett til den konklusjon at kartene måtte tegnes på nytt. For oss nordmenn kan det nok også virke udemokratisk at det partiet som får færrest stemmer, sitter igjen med 13 mot 5 seter.

- Republikanerne der svarte først ved å nekte å gi høyesterett befolkningsinformasjonen som retten trengte for å tegne opp på nytt, så delstatens senatspresident risikerte i praksis å bli dømt for forakt mot retten. Deretter snakket republikanerne om å stille dommerne i høyesterett for riksrett. Og hvis de ville gjøre dette, kunne de gjøre dette, fordi de gjennom gerrymandering hadde tatt kontrollen over styringen av rettsvesenet gjennom et superflertall i både senatet og huset, forklarer Daley.

Så langt gikk det ikke. Høyesterett fikk ett inndelingsforslag fra republikanerne og ett fra demokratene, men avviste begge og valgte i stedet ett som ble tegnet opp av en nøytral part. Kommentator Nate Cohn i The New York Times mener at sluttresultatet er overraskende fordelaktig for demokratene.

- Jeg har vært strengere med republikanerne enn demokratene her, men dette burde ikke være et partispørsmål. Disse valgdistriktene er grunnsteinen i demokratiet vårt, og når vi tillater partiene å kapre dem for sine egne politiske mål, tillater vi dem å kapre selve demokratiet, sier Daley til Nettavisen.

GERRYMANDERING som begrep dukket første gang opp i Massachusetts i 1812. Over 200 år senere et dette viktigere enn noensinne for hvem som har makten i USA.

«Verdens beste demokrati»

Mannen som sørget for at republikanerne tok tilbake makten fra demokratene i Kongressen bare et par år etter en finanskrise deres eget parti fikk mye av skylden for - Chris Jankowski - driver i dag sitt eget firma, som politisk konsulent med base i Virginia.

- Chris er en fascinerende mann. Han forstår viktigheten av lokale valg og betydningen det kan ha for Kongressen. Han anser det som at det systemet har regler og republikanerne utnyttet reglene bedre. De gjorde ingenting ulovlig. Det er ikke deres feil at motparten ikke så det samme, smiler Daley.

Selv er ikke David Daley like begeistret.

- Mange liker å kalle USA «verdens beste demokrati». Det er allerede i utgangspunktet latterlig, men det er enda mer latterlig sett i lys av det som har skjedd med gerrymandering det siste tiåret, sier Daley.

