Mens flere tusen jobbet frivillig, svidde idrettstoppene av kjempesummer på alkohol

Er idrettsforbundets pengesluk det verste eksempelet på offentlig sløsing for 2017?

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen 2017. Prisen tildeles verste eksempel på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Tidligere har Stortinget og Helse Sør-Øst vunnet.

Torsdag presenterer vi den femte kandidaten for dette året: Idrettstoppenes pengesluk.

Festglade sportstopper

Konjakk, magnumflasker, østers, restaurantregninger på flere hundre tusen kroner. Det mangler ikke av noe når toppene i Norges Idrettsforbund (NIF) inviterte til fest i årene 2012 til 2016.

En rekke avsløringer i året som gikk viser at NIF over lang tid har hatt en sjenerøse med pengebruken, spesielt når de gjelder alkohol.

Under ungdoms-OL i 2016, mens flere tusen unge frivillige jobbet i kulissene, brukte Norges idrettsforbund drøyt 3,7 millioner kroner på middager, hotellopphold og alkohol til en rekke utvalgte gjester.



NIF spanderte blant annet alkohol for nærmere 150.000 kroner for idrettstopper, gjester og samarbeidspartnere under arrangementet.

Tidligere generalsekretær i NIF, Inge Andersen, samarbeidet med Olemic Thommessen om å holde to mottakelser i NIF-regi hjemme hos stortingspresidenten. Her ble regningen ca. 170.000.



Også under tidligere arrangement kom det frem at pengene har sittet løst hos NIF, som mottar hundrevis av millioner i offentlig støtte over statsbudsjettet vært år.

Les også: VG: Idrettstoppene drakk alkohol for titusenvis av kroner på fellesskapets regning

Under OL i 2012 ble det flere store middager på restauranten Il Baretto i London for idrettstoppene, deres ektefeller, næringslivstopper, politikere og samarbeidspartnere. 29. juli blir det blant annet kjøpt 75 flasker vin og 22 grappa på restauranten.



To dager senere kjøper de 40 flasker vin, 23 grappa og to whisky samme sted. Totalt spiser og drikker idrettstoppene for hele 240.000 kroner på denne restauranten på NIFs regning.



Alkoholforbruket til idrettstoppene har skapt sterke reaksjoner, både i og utenfor sportsmiljøet.

Petter Northug brukte blant annet sjansen til å drive harselas med idrettstoppene Tom Tvedt og Inge Andersen på Instagram.

Les også: Northug med nytt stikk mot idrettstoppene

Dårlig eksempel

Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen og medlem av juryen i sløseriprisen, mener pengebruken er svært uheldig.

- Norsk idrett er i stor grad basert på dugnadsarbeid. Det finnes svært mange foreldre landet rundt som har lagt ned en betydning innsats for deres barns idrettslag gjennom årene. Da er det ekstra viktig at ledere er bevisst dette, er ydmyke og går foran som gode forbilder. Når vi ser på pengebruken til toppene i idrettsforbundet, må det være lov for alle idrettsforeldre å føle seg litt lurt, sier Virik.

- I en prosess, der Norges Idrettsforbund har strebet imot nesten hele veien for å gi innsyn, har det fremkommet at fellesskapets midler er blitt brukt til måltider med champagne, konjakk, hummersuppe og østers, og det ble kjøpt viner for opp til kr. 2000 pr flaske, legger hun til.

Hun mener enkelteksemplene er så mange at det er vanskelig å ikke tro at dette har vært systematisk misbruk av fellesskapets midler.

- Sjelden passer vel George Orwells sitat: «Noen er likere enn andre» bedre enn i tilfellet med Norges Idrettsforbund og den lett utrolige pengebruken man har hatt der, sier hun.

Les også: Idrettspresident Tom Tvedt: - Jeg skulle ønske de spurte meg om idrett

Les også: Tom Tvedt: – Ikke dette jeg sa ja til da jeg ble president

- Burde ikke vært nominert

Kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, mener på sin side Idrettsforbundet ikke burde vært nominert til sløseriprisen.

- Når det hevdes at det er brukt fellesskapets midler så er det upresist. Det er inntekter fra sponsorer og samarbeidspartnere som er brukt til gjesteprogrammene i forbindelse med OL og ungdoms-OL. Det er ikke brukt midler eller inntekter som er generert av foreldre, lag, klubber, kretser eller særforbund, skriver han i en epost til Nettavisen.



Han sier at ingen inntekter fra disse går til Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité. Inntekter fra dugnader i lag og klubber beholdes i sin helhet i lag og klubber.



- Det er heller ikke offentlige midler som er blitt brukt til dette dere omtaler, sier han.

Nye retningslinjer

Over statsbudsjettet blir Idrettsforbundet tildelt flere hundretalls millioner i året. Tildelingen var for eksempel på 660 millioner kroner i 2016. Røine sier imidlertid at dette ikke er brukt til gjesteprogrammene i de ulike OL og ungdoms-OL.

Virik i Skattebetalerforeningen sier det er uaktuelt å trekke NIFs kandidatur til Sløseriprisen. Hun sier at selv om pengene til gjesteprogrammene ikke skulle komme direkte fra de statlige tildelingene, kunne pengene vært brukt mye bedre, for eksempel til å støtte frivillig idrett.

- Idrettsforbundet får støtte over statsbudsjettet, men midlene er fra tipping. Jeg synes det er kunstig å hevde at det ikke er offentlige midler. Pengene har en alternativ bruk, og det er politikere som bestemmer fordelingen, sier Virik.

- Enkeltepisoder

Fra og med 1. januar i fjor fikk uansett NIF nye retningslinjer rundt alkoholkjøp.





- Vi vil også minne om at i hele 2017 har nye retningslinjer og rutiner blitt innført og gjennomført. Også ved den type arrangementer som er fremkommet ved innsynsbegjæringer fra 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, skriver Røine.





Han sier at disse endringene kom etter at man "innså at enkeltepisoder brøt med de verdiene norsk idrett står for".







- Det ble enkelte ganger vist dårlig skjønn. Dette skal ikke skje igjen og derfor har man innført tydelige retningslinjer. Disse retningslinjene gjaldt altså i hele 2017 og Sløseriprisen 2017 bør vel gjelde for de som har sløst i 2017?, skriver han.

Flere av kandidatene til årets sløseripris er nominert for forhold som går langt tilbake i tid, men som først ble avslørt i sitt fulle omfang i 2017. Det gjelder både Boligbygg-skandalen og Dale Eiendomsutvikling.

Ikke offentlig

Røine påpeker videre at Norges idrettsforbund ikke er en offentlig instans, men en frivillig organisasjon eid av medlemmene og hører ikke inn under offentlighetsloven.

- Og midlene brukt til det dere sier er «sløseri» er altså kommersielle og sådan ikke uten videre samfunnets felles midler. Norges idrettsforbundet regnskaper har alltid vært åpne og bruk av spillemidler er blitt rapportert til Kulturdepartementet fire ganger i året. Derimot har ingen frivillige organisasjoner blitt bedt om å «åpne» på bilagsnivå slik Kulturdepartementet valgte å be NIF om å gjøre i fjor. Derfor ba Idrettsstyret om råd fra hele idrettsorganisasjonen i under Ledermøtet i mai 2017 og fikk et enstemmig råd om å åpne på bilagsnivå hvilket Idrettsstyret besluttet umiddelbart etterpå, skriver Røine.

- Det bør også anmerkes at svært mange av de regningene som mediene har fokusert har vært videre fakturert deltagerne hvilket mediene ikke har like tydelig formidlet i sine oppslag. Men viktigst for Norges idrettsforbund er at man har endret fra skjønn til tydelige retningslinjer før 2017 - og før man åpnet på bilagsnivå, skriver Røine.





