Meny vurderer å bytte ut supermarkeder med små gourmetbutikker

Radikal endring for butikkjeden.

Supermarked-kjeden Meny er den største taperen blant de norske butikkjedene så langt i år, med en nedgang på 0,4 prosent i markedsandeler både i første og andre kvartal.

Nå vurderer kjeden, som er Norges største etter lavpriskrigerne Rema 1000, Kiwi og Extra, radikale grep for å få opp veksten.

Ifølge Aftenposten vil Meny nå se på muligheten til åpne små gourmetbutikker i stedet for de store supermarkedene som kjeden er kjent for.

Kombineres med netthandel

– I dag er reguleringene slik at vi får mulighet til en parkeringsplass pr. 1000 m² butikklokale når vi skal etablere nye butikker. Våre butikker på 2000 m² trenger 75 parkeringsplasser. Da blir det umulig å få etablert nye supermarkeder slik vi kjenner dem, sier Meny-sjef Vegard Kjus til Aftenposten.

Han ser for seg mini-Menyer. Det vil være små gourmetbutikker kombinert med hentestasjoner for internetthandel.

Meny har et enormt stort utvalg og vi får ikke plass til alt i en butikk. Med å kombinere nett og butikk, kan vi få frem veldig mye mer, sier Kjuus.

Presses

Supermarkedkjedene har i stadig større grad blitt presset av lavprisbutikkene, som har lavere priser og dessuten stadig større utvalg.

Tidligere denne måneden påpekte dagligvareekspert Odd Gisholt at den gjennomsnittlige norske dagligvarekunde kjøper bare 150-200 enkeltvarer per år. Til sammenlikning er det opp til 20.000 varer i Meny-butikkene.

- Vi ser at nordmenn klager over at det er for lavt vareutvalg i butikkene, men de bruker det ikke, sa Gisholt til Nettavisen.

Meny har på sin side satset på å ha ferskvaredisker innen ost, frukt og grønt og kjøtt, og fagfolk bak disken.

- Det er prisverdig, men det kan tyde på at kundene ikke setter nok pris på det, uttalte eksperten.

