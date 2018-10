Metoo-penger etterlyses i 2019-budsjettet

Hvor er metoo-pengene? Hvor er innsatsen mot seksuell trakassering? spør SVs Freddy André Øvstegård etter at regjeringen la fram sitt budsjettforslag.

SVs likestillingspolitiske talsperson reagerer sterkt på at det ett år etter at metoo-kampanjen startet, ikke er satt av noen midler til bekjempelse av seksuell trakassering i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram mandag.

Øvstegård viser til at Stortinget i vår vedtok SVs forslag om at regjeringen skal styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets hjelpearbeid for dem som rammes av seksuell trakassering, og at ombudet melder om rekord i antall henvendelser.

– Likevel foreslår regjeringen en realnedgang i ressurser for ombudet. Det er et angrep på den fremgangen for likestillingen som metoo har vært, sier han til NTB.

– Skam

SVs stortingsrepresentant peker nemlig på at det korrigert for en prisvekst på omkring 2,5 prosent ikke blir noen økning i midlene til verken Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) eller Diskrimineringsnemnda med regjeringens budsjettforslag.

– Det er en skam i møte med alle de tusenvis av kvinnene som har fortalt sine historier og trenger rettferdighet, sier han.

SV fikk også gjennomslag for at regjeringen skal styrke veiledningstilbudet til LDO, og for at Diskrimineringsnemnda skal få myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering.

– Større mandat og flere oppgaver i kampen mot seksuell trakassering – men ikke økte midler fra regjeringen, oppsummerer Øvstegård.

Budsjettforslagets skjebne er imidlertid uviss, siden KrF nå skal bestemme seg for hvem partiet ønsker å samarbeide med.

– Holdningsarbeid

Metoo-kampanjen viste at omfanget av seksuell trakassering er omfattende, understreker likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Men man kan ikke bevilge seg fram til holdningsendringer. Holdningsarbeidet må skje hver eneste dag rundt våre middagsbord og ved at vi er rollemodeller for våre barn, sier hun til NTB.

– Regjeringen tar aktive grep gjennom å etablere et lavterskeltilbud for å behandle saker om seksuell trakassering og har sendt på høring en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten for et tryggere arbeidsliv, understreker statsråden.

Metoo-kampanjen startet i USA i fjor høst og slo etter hvert også inn med stor kraft i Norge.

– Den enkeltes ansvar for hvordan man behandler våre medarbeidere eller ansatte er noe metoo har gitt oss en kraftig påminnelse om, sier Helleland.

