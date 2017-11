Meyer hevder hun fikk beskjed om å gi Holmøy spesialbehandling

Christine Meyer sier til VG at hun fikk en telefon fra Finansdepartementet der det ble bedt om å flytte Erling Holmøy tilbake til forskningsjobben i byåret.

Søndag ble det klart at administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, slutter i jobben ved midtnatt.

Det skjer etter noen turbulente dager i konflikt med Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet, blant annet med flere møter mellom Jensen og Meyer.

Oppringt



Overfor VG hevder Meyer at hun fikk en telefon fra noen i Finansdepartementet før det første møtet med Jensen. Hun ønsker ikke å si hvem som var i den andre enden av samtalen, men forteller til VG at hun fikk beskjed om at det ville «gå fint» om hun flyttet forskeren Erling Holmøy tilbake til forskningsjobben han hadde i byrået.

Holmøy var en én av mange som hadde blitt flyttet over til statistikkavdelingen i en stor omstillingsprosess i SSB.

SSB-FORSKER: Erling Holmøy.

Meyer sier til VG at hun oppfattet dette som politisk innblanding i en politisk uavhengig organisasjon.

- Jeg sa at hvis Siv Jensen ønsker dette, så må hun i tilfelle instruere meg skriftlig til å gjøre det. Det var mitt svar, sier Meyer til VG.

Kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Therese Riiser Wålen, avviser overfor VG at departementet har bedt Meyer om å flytte Holmøy.

- Dialogen har gått på mange mulige løsninger, blant annet om utvelgelseskriteriene kunne utvides slik at disse modellene ble sikret i forskningsavdelingen. I den forbindelse har flere navn vært nevnt, også Erling Holmøy, men vi har aldri bedt Christine Meyer flytte Holmøy tilbake til forskningsavdelingen. Meyer gjorde det klart at det ikke lot seg gjøre å justere kriteriene slik at nøkkelpersonell på disse modellene ble værende i forskningsavdelingen. Ingen av disse samtalene var hemmelige. Det er helt vanlig at embetsverket har samtaler med etatsledere skriver hun i en e-post til VG søndag kveld.

Sluttpakke

Meyer opplyser til Nettavisen at hun har fått en sluttavtale med en varighet på 12 måneder. I og med at hun går tilbake til sin jobb som professer ved Norges Handelshøyskole (NHH) får hun avkortet lønn de siste seks månedene sluttavtalen gjelder.

- Jeg er veldig glad for at vi er kommet i havn og at vi nå kan få ro i SSB slik at de kan gjøre den viktige samfunnsoppgaven som de har, sier hun til Nettavisen.

- Jeg kunne stått i bråket, men med manglende tillit fra finansministeren var det viktig at SSB fikk en avklaring. Det har vi fått, og det er jeg glad for, sier hun til Nettavisen.

