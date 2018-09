Mia Gundersen selger boligen på Nordstrand

Den arkitekttegnede eneboligen ligger ute til prisen av 14,5 millioner kroner.

Mia Gundersen selger eneboligen sin på Nordstrand, melder Se og hør tirsdag.

Gundersen gleder seg nå til å flytte til sentrum sammen med sønnen Daniel (14), som snart skal begynne på videregående skole i sentrum. Det ligger ikke økonomiske årsaker bak salget.

- Jeg merker at tiden er inne. Å bo i en leilighet midt i byen virker veldig fristende, nært venner og familie, og med kafeer og restauranter rett utenfor døren, sier Gundersen til Se og hør.

Nettavisen har vært i kontakt med Gundersen, som sier at hun ikke ønsker å kommentere salget utover det hun forteller i Se og hør.

Dette er den andre boligen Gundersen selger etter skilsmissen med eks-mannen Marcel Leliënhof. Tidligere i år la hun ut feriehuset i Värmland i Sverige til salgs, og Gundersen sier at de nå har fått inn et bud på 1,2 millioner kroner som de mest sannsynlig takker ja til.

SELGER BOLIGEN: Mia Gundersen selger eneboligen på Nordstrand.

Arkitekttegnet

Gundersen kjøpte tomten på Nordstrand i 2002, sammen med Leliënhof. De betalte 4,3 millioner for tomten, og bestemte seg for å bygge et nytt hus ved siden av det gamle som allerede sto der.

Det nye huset sto klart i 2006, og er tegnet av En Til En-arkitekter. Da paret gikk fra hverandre i 2016, kjøpte Gundersen eks-mannen ut av boligen.

- Dette er en attraktiv enebolig i beste beliggenhet på Nordstrand, med en skolekrets som er foretrukket av mange. Boligen er arkitekttegnet og veldig spesiell, med en fantastisk terasse med flott utsikt, sier eiendomsmegler Kim André Krabbe i PrivatMegleren Panaroma til Nettavisen.

Visning tirsdag



Boligen er på 178 kvadratmeter og går over to plan. Det er totalt fire soverom, og i underetasjen er det bygget en utleierdel.

Det er visning av boligen tirsdag ettermiddag, og ifølge eiendomsmegler Krabbe har mange vist interesse.

- Boligen må nesten oppleves fordi den er såpass spesiell. Prisantydningen på 14,5 millioner er en totalvurdering av boligen og området den ligger i, så nå får vi se hvordan markedet responderer, sier Krabbe.

