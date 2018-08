Michael Chertoff frykter russiske dataangrep på Norge

Den tidligere sikkerhetsministeren mener Russland har et klart motiv.

STAVANGER (Nettavisen): - Det er ikke sikkert at skjer, men skulle jeg trekke frem et område som jeg er bekymret for med tanke på Norge, så er det russiske dataangrep, sier Michael Chertoff til Nettavisen.

Chertoff var sikkerhetsminister, eller "Secretary of Homeland Security" under George W. Bush fra 2005 til 2009, og har jobbet med sikkerhetsrelaterte spørsmål i en årrekke.

Russland har aktivt drevet med hacking og dataangrep på land i Vesten de senere årene, og Chertoff mener det er flere ting som gjør at Norge er sårbare.

- Norge er like ved siden av Russland, dere er et oljeeksporterende land og dere er medlem av NATO. Dette er et område hvor Russland har et klart motiv, sier han.

Les også: Tidligere Apple-ansatt José Benitez Cong: - Den første Iphonen var en katastrofe

Russisk interesse

Han tror at dataangrep fra Russland mest sannsynlig vil ta form av angrep på Norges oljeinfrastruktur.

- Energi har åpenbart en stor geopolitisk betydning, så i den grad Russland ser på innflytelse over energi som viktig for dem, så kan du alltid se en fordel ved å påvirke energieksporten og oljerør, sier Chertoff.

Energisektoren er en av de mest utsatte for dataangrep og Deloitte advarte i fjor at datagrep kan få katastrofale konsekvenser, for eksempel i form av oljelekkasjer og eksplosjoner. Oljeplattformer har også tidligere vært trukket frem som et av potensielt terrormål.

Les også: Optimisme i olje-Norge: - Vi får fem veldig gode år

Påvirket valget

Russland har også angrepet valg i Vesten og Chertoff tror at vi vil se mye mer av det fremover. Ikke minst tyder alt på at Russland brukte dataangrep til fordel for Donald Trump i 2016.

Les også: Total-sjef Patrick Poyanné tviler på at elbiler vil slå an utenfor de store byene

- Vi så at russerne forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016 gjennom dataangrep. Det vil de trolig gjøre se mer av i valgene fremover, inkludert valget i høst, sier Chertoff med henvisning til det såkalte mellomvalget til den amerikanske kongressen i november.

Les også: Optimismen tilbake i oljenæringen: - Trenger 28.000 nye ansettelser

- Donald Trump ser ut til å spille ned Russlands rolle i valget i 2016. Hva tenker du om det?

- Jeg skal ikke si noe om hva han tenker, sier Chertoff, som i likhet med Trump er republikaner.

- Helt objektivt så er det imidlertid ingen tvil om Russland forsøkte å påvirke valget. Det er det sterke bevis for, inkludert at de å sendte folk til USA, sier han.

Dataangrep fra IS

Han mener også at i årene fremover vil vi se at terrorgrupper som bruker dataangrep i Vesten.

- Tidligere var terroristene mest opptatt av store aksjoner, som angrepet 11. september, men den senere tiden ser vi at de i større grad går for mindre angrep. I den sammenheng er det naturlig å tro at de vil se verdi av å bruke dataangrep, sier han.

Han mener dette er ekstra aktuelt nå som terrotoriet til IS krymper og krigerne vil forsøke å gjøre andre ting.

Han tror at det kan skje i form av at de angreper strømforsyning, kommunikasjon og annen infratruktur.

- De har allerede endel kapabilitet på dette område, så trolig vil si se dette i løpet av et eller to år, sier Chertoff.

Mest sett siste uken