Michael O'Leary: - Mest sannsynlig at enten SAS eller Norwegian går konkurs

Ryanair-sjefen spår konkurser i luftbransjen i vinter, og trekker frem SAS og Norwegian som de mest sannsynlige konkurskandidatene.

- De senere ukene har vi sett konkursen til flere selskaper, som Primera Air, Skyworks, Small Planet og Cobolt. Vi venter at det vil være flere og større aktører som går konkurs i vinter, sier Michael O'Leary i Ryanair på selskapets kvartalspresentasjon mandag.

Ryanair-sjefen viser til at billettprisene er fallende i luftfarten, samtidig som oljeprisen er stigende. Det er dermed uungåelig at flere selskaper går overende, ifølge O'Leary.

Helt uoppfordret går han videre til å trekke frem de "to store skandinaviske flyselskapene" som de mest sannsynlige kandidatene for en konkurs: altså Norwegian og SAS.

- Vårt fokus vil være på de to store skandinaviske flyselskapene, som begge taper penger og har veldig svak oljehedgignsposisjon. Vi tror at en av to er den mest sannsynlige til å gå konkurs, sier O'Leary.

Venter overskudd

I motsetning til hva O'Leary hevder, har Norwegian og SAS en positiv utvikling så langt i år, og la frem solide overskudd i siste kvartalsrapport.

- Dette ville ha vært en korrekt beskrivelse av status høsten 2012. Seks år etter har SAS hatt en omstilling som har vist gode resultater på mange områder, ikke minst de økonomiske, og når vi venter et resultat på to milliarder for regnskapsåret, så taler det for seg selv, sier Knut Morten Johansen, pressesjef i SAS, til Nettavisen.

Som andre flyselskaper møter SAS og Norwegian riktignok utfordringer knyttet til høy oljepris, men Johansen sier at SAS' sikring på oljeprisen er 94 prosent i fjerde kvartal i år.

- Men oljen rammer alle neste år, inkludert Ryanair, sier Johansen.

Spådd Norwegians død

Ryanair-sjefen har forøvrig mange ganger spådd konkurrentenes død, spesielt Norwegians og SAS'. Bjørn Kjos uttalte i en artikkel i Nettavisen, publisert så sent som denne helgen, at han mener det skyldes frykt for at Ryanair mister piloter til Norwegian.

- Michael O'Leary er livredd for at Norwegian skal ta flere av pilotene hans. Vi har tatt over 200 piloter fra Ryanair det siste halvannet året og har en venteliste med Ryanair-piloter som vil jobbe hos oss, uttalte Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian, til Nettavisen.

