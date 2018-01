Milliardutbytte fra Gjensidige

Forsikringsselskapet blar opp 3,55 milliarder til aksjonærene sine.

Gjensidige Forsikring betaler 3,55 milliarder kroner til aksjonærene sine før regnskapsåret 2017, en oppgang fra 3,4 milliarder kroner i 2016.

Det tilsvarer 7,10 kroner pr aksje.

- Gjensidige er et utbytteselskap, og vi har som mål å levere et høyt, stabilt nominelt utbytte til aksjonærene våre på regelmessig basis. Vi vil i tillegg dele ut overskuddskapital som ekstraordinært utbytte over tid. Vekst, forsikrings- og kapitaldisiplin samt høyere avviklingsgevinster vil understøtte inntjening og utbytteutbetalinger i tiden fremover, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige Forsikring i en melding fredag.

Samtidig fremgår det at selskapet fikk et resultat før skatt på 1.253 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, en nedgang fra 1.305 millioner i samme kvartal i fjor.

Resultatet fra finansvirksomheten var på 555 millioner kroner, ned fra 700 millioner kroner i 2016. Dette forklarer selskapet med et mer krevende vintervær.

Gjensidige viser til at storskadeinnslaget var høyere enn i fjerde kvartal 2016, men under det som normalt forventes. Storskadetallene inkluderer to større naturskadehendelser i Norge, som førte til erstatningsutbetalinger på totalt 199 millioner kroner.

- Vi leverer et tilfredsstillende resultat med god kostnadskontroll og fortsatt god konkurransekraft i et marked preget av stadig tøff konkurranse, sier Baastad.

For hele året er det også en nedgang. Gjensidige fikk et resultatet før skatt på 5,8 milliarder kroner i 2017, mot 6,1 milliarder i 2016.

Mest sett siste uken