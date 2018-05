Million-overskudd på personlige bilskilter

Statens vegvesen er overrasket over responsen.

Det er nå ett knapt år siden vi for første gang kunne søke om å få personlige bilskilter i Norge. Responsen var rett og slett overveldende – fra dag èn!

På den første dagen var pågangen faktisk så stor at serverne hos Statens vegvesen gikk ned.

Det koster 9000 kroner å få et personlig bilskilt, det følger eier og ikke bilen. Prisen er for en periode på 10 år, så må du søke på nytt.

I løpet av kort tid ble det sendt inn over 10.000 søknader. Nå har vi fått vite hvor mange som ble godkjent i 2017. Overskuddet her går til trafikksikkerhets-tiltak.

Millioninntekter

Statens inntekter som følge av salg av personlige bilskilt var på 36 millioner kroner i 2017. Det betyr at rundt 4.000 fikk sine skilter godkjent i fjor.

Systemet hadde en kostnad på rundt 10-15 millioner kroner. Fratrukket kostnader med ordningen, ventes det dermed et overskudd for 2017 på 20-25 millioner kroner.

Ifølge et notat som Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementet, er man overrasket over hvor stor pågangen etter personlige bilskilt er.

Venter en nedgang

Fremover ventes volumet å falle. Men det estimeres et overskudd fra ordningen på 5-10 millioner kroner per år.

– Det er naturlig at etterspørselen vil falle litt etter at de mest ivrige har skaffet seg skilt, men jeg synes det er bra at ordningen i årene fremover ventes å generere et overskudd på 5-10 millioner kroner per år, som da skal gå til trafikksikkerhet, sier Morten Stordalen, stortingsrepresentant og Frps samferdselspolitiske talsmann.

– Gledelig

– Jeg legger merke til at Statens vegvesen var overrasket over hvor stor pågangen var – dette var det åpenbart mange som ønsket seg, påpeker Stordalen.

Reglene for personlige bilskilt er at det må være tegnkombinasjon som ikke er støtende, til ulempe for noen eller krenker varemerkerettigheter.

Alle personlige skilt må ha minimum to og maksimum sju tegn (ordinære norske bokstaver og tall), inklusiv eventuelle mellomrom. For å kunne søke om et personlig bilskilt må du være fylt 18 år. Du må også eie den aktuelle bilen (uten medeier) som skal ha skiltet.

Lovlig i Sverige og Danmark

Det mange bileierne kanskje ikke har visst, er at skiltene kan by på en utfordring når man vil ta med seg bilen på tur til utlandet. De var nemlig ikke gyldige utenfor Norges grenser. Inntil nylig.

– Nå utvides bruksområdet for kjøretøy med slike skilt. Etter avklaring med mine kollegaer i Sverige og Danmark er jeg glad for at norske personlige bilskilt nå godtas for kjøring også i Sverige og Danmark, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, i en pressemelding tidligere denne uken.

Mest sett siste uken